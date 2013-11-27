'5 bin imam öğretmen oldu'

Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda bulunan 5 bin 360 personelin son 10 yıl içinde öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na geçtiği bildirildi. Diyanette görev yaparken başka kurumlara geçen toplam personel sayısı ise 6 bin 302'ye ulaştı.

CHP İstanbul milletvekili Nur Serter, 2002-2012 yılları arasında 5 bin 360 Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin, MEB'e atandığını açıkladı ve 'Bu siyasi ve ideolojik bir kadrolaşmadır' dedi.

Gazetepor’ta yer alan habere göre önce Diyanet’e giren imam hatip ve ilahiyat mezunları, daha sonra başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere İçişleri, Adalet, Sağlık, Gençlik Spor Bakanlıkları ile üniversitelere yatay geçiş yaptı.

Kadro 129 bin oldu

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 74 bin olan Diyanetin personel sayısı da, bugün itibarıyla 129 bin 376'ya çıktı. Bu kadroların 109 bin 799'u dolu, 19 bin 577'si ise boş bulunuyor.

Diyanet, 5 milyar 442 milyon liralık bütçesiyle 13 bakanlığı da geçti. 2014 bütçe rakamlarına göre Orman ve Su İşleri, Kalkınma, Gümrük ve Ticaret, Gençlik ve Spor, Ekonomi, Çevre ve Şehircilik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile AB Bakanlığı’nın toplam ödenek miktarı Diyanet’e ancak ulaşabiliyor.