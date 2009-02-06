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5 bin eski polisin tabancasına 'Şahin' ayarı

Ergenekon soruşturmasında İbrahim Şahin’in silah ruhsatlarının 7 yıl iptal edilmediği ortaya çıkınca, eski polisler de mercek altına alındı.

06 Şubat 2009 02:00

Ergenekon soruşturmasında tutuklanan eski Özel Harekatçı İbrahim Şahin’in silah ruhsatlarının 7 yıl boyunca iptal edilmediği ortaya çıkınca, benzer durumdaki eski polisler de mercek altına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün araştırmasında, suça karıştığı için meslekten çıkarılmasına rağmen silah ruhsatları iptal edilmeyen yaklaşık 5 bin eski polis olduğu ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, eski Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim Şahin’in 2002 yılında ceza almasından sonra, polis kimliğinin ve silah ruhsatlarının iptali için yazı yazılmasına karşın kendisine tebligat yapılmadığını ortaya çıkarmıştı.

Bunun üzerine silah dosyaları kapsamlı incelendi. İlk sonuçlar, tıpkı İbrahim Şahin gibi silah ruhsatları iptal edilmesi gereken yaklaşık 5 bin eski polis bulunduğunu ortaya çıkardı. Bunların büyük çoğunluğunu, haklarındaki soruşturmalar nedeniyle meslekten ihraç edilenler oluşturuyor.

Bu personelle ilgili dosyaların tutulmadığı, bazılarının ise iptalinin yapılmadığı saptandı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüklerinde silah ruhsatlarıyla ilgili bilgi ve kayıt güncelleme çalışmalarına başlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, ihmali olanlarla ilgili ayrı bir idari çalışma daha yapacak.

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