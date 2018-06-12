5 bin engelli öğretmen adayı var; MEB, 500 kişilik kontenjan açtı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), engelli öğretmen atama ve yerleştirme takviminde değişikliğe gitti. 24 Haziran seçimi sonrasına bırakılan engelli öğretmen atamaları, gelen tepkiler üzerine öne alınırken, MEB, 500 engelli öğretmenin atanacağını duyurdu. Atamalar için belirlenen yeni tarih ise 13-20 Haziran oldu.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Engelli öğretmen adaylarının merakla beklediği açıklama MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nden geldi. Öğretmenlerin ve okul idarecilerinin atamalarından liselere giriş sınavının sonuçlarına kadar eğitime ilişkin hemen her konuyu seçim ardına erteleyen Bakanlık, kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine engelli öğretmenlerin atamalarını öne çekti. Engelli öğretmen ataması takviminin değiştirildiğini açıklayan müdürlük, engelli öğretmen atamaları için başvuruların 13-20 Haziran tarihlerinde yapılacağını, sonuçların ise 22 Haziran’da açıklayacağını bildirdi.

Yetersiz kontenjan

Atamaların başvuru kılavuzu da tepkiler doğrultusunda güncellendi. Engelli öğretmenler için açılan kadroların, başvuru kılavuzuyla birlikte 13 Haziran’da yayımlanması kararlaştırıldı. Ataması yapılmayan öğretmen adaylarının sayısının yarım milyona ulaşmasına karşın seçimlerden sonra yalnızca 40 bin öğretmen atanacağını açıklayan MEB, engelli öğretmenler için de yetersiz sayıda kadro açtı. Atama bekleyen 5 bine yakın engelli öğretmen için açılan kadro sayısı 500 oldu. Kendilerine ayrılan kontenjanın yetersiz olduğunu ve 2018 yılı içinde en az 3 bin atama yapılması gerektiğini belirten engelli öğretmen adayları MEB’e tepki gösterdi.

Kılavuz yarın açıklanacak

Haziran ayında gerçekleşecek 500 engelli öğretmen ataması kapsamında başvuru yapacak adaylar, 2016 yılında veya 2018 yılı Nisan ayında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (EKPSS) aldıkları puanlara göre değerlendirilecek. Her iki sınava giren adayların yüksek puan aldıkları sınav geçerli olacak. Atamalar, adayların tercih ettikleri illere ilan edilen kontenjan sınırlılığında EKPSS puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Ataması yapılan öğretmenlerin görev yerleri Valiliklerce belirlenecek. İllerin ihtiyaçları önümüzdeki günlerde, kılavuz ise 13 Haziran’da açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın geçen yıl Sivas’ta yaptığı konuşma, MEB’in engelli öğretmen atamalarına sıcak bakmadığına işaret etti. Yılmaz, “Eğer ihtiyacımız varsa inanın ki ihtiyacımızı öncelikle bunlardan karşılarız ama ihtiyacımızın olmadığı bölümde sadece engelli olmasından dolayı alırsak o zaman eğitim amacıyla değil, bir sosyal yardım politikasına döner ki bunun hiç kimseye faydası olmaz” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 5 bin ücretli öğretmeni kadroya almak için başvuru almaya başladı. Bakanlık bünyesinde ücretli olarak görev yapan öğretmenlerin 5 seneye yakın görev yapması gerekiyor. Öğretmenler sözleşmeli olarak atanacak.