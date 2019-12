5 bin çocuk sinemayla buluşacak

"Her Çocuk Bir Sinemadır" festivali, hayatında hiç sinemaya gitmemiş 5 bin çocuğu sinemayla buluşturacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla yapılan festivalin açılış töreni Armada Sinemalarında yapıldı.



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, burada yaptığı konuşmada, bu etkinlikte çocuklarla buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Uzun zamandır bu kadar keyifli bir toplantıya katılmamıştım" dedi.



Sinemanın kitlelere ulaşan en önemli sanat dallarından biri olduğunu anlatan Günay, sinema izleyicileri arasında gençler ile çocukların büyük paya sahip olduğunu, bu nedenle çocuklara daha çok yönelmeyi istediklerini bildirdi.



Günay, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, bu bayram öncesi her gün bin çocuk olmak üzere bir hafta içinde 5 bin çocuğu sinemayla buluşturacaklarını kaydetti.



Çocuk sunucuların performanslarını çok beğenen Günay, "Ne kadar büyük yetenekler olduğunu gördük. Türkiye'nin geleceğine güvenimiz konusundaki inancımız arttı" diye konuştu.



Konuşmasının ardından Günay'a katkılarından dolayı plaket sunuldu.



Festivalin açılışına katılan sinema sanatçısı Fadik Sevin Atasoy ile Murat Han'a da plaket verildi. Atasoy, duygularını "Karşımda geleceğin sinemacıları, yapımcıları, oyuncuları ve yönetmenleri oturuyor", Han da "Burada sizleri görmek bize büyük sorumluluk getiriyor, daha iyi işler yapmalıyız" sözleriyle dile getirdi.



Festival, 18 Nisana kadar sürecek. Festival kapsamında Ankara'daki 35 ilköğretim okulundan 5 bin öğrenciye film gösterilecek.



-GÜNAY, BALE SANATÇISI OKURER'İ KABUL ETTİ-



Bu arada, Günay, bakanlık makamında, dünyanın en önemli bale organizasyonlarından New York Youth America Grand Prix Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek genç bale sanatçısı Kadir Okurer'i kabul etti.



Bakan Günay, sanatçının Türkiye'deki başarılarına tanık olduğunu ifade ederek, "genç yetenekleri dünya sahnesine çıkarmaya çalışmanın herkesin görevi olduğunu" söyledi. "Kalbimizi kendisiyle birlikte New York'a gönderiyoruz, heyecanla sonuçları bekliyoruz" diyen Günay, Okurer'in başarılı olacağına inandığını dile getirdi.



Kültür ve Turizm Bakanı Günay, yarışma dönüşünde Okurer için büyük bir tören düzenleyeceklerini belirterek, "Hangi dereceyi alırsan al, önemli olan 'ben yaptım' diyebilmek, sonuçlar değil, senin iç duygun bizi ilgilendiriyor. O duygularla dönün biz her şeyi alkışlarız, mutlaka çok iyi olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.



Günay, Okurer'e çeşitli hediyeler verdi. Kadir Okurer de desteklerinden dolayı Günay'a teşekkür etti.



1. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması'nda birinci olan sanatçı, New York Youth America Grand Prix Yarışması'nın finallerine, DVD seçmeleri ve yarışma elemelerine katılmaksızın davet edildi. Yarışma, 18-24 Nisan günlerinde arasında yapılacak.