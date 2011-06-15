T24 - Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 Rus rehberin ölümüyle gündeme gelen markaya ait 5 bin 600 adet sahte viski ele geçirildi.



İhbar üzerine Kemerhisar beldesindeki depoya baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 5 bin 600 adet sahte viski buldu.



Bandrollü ve faturalı olduğu belirlenen içkilerin Rus rehberlerin ölümüne neden olan Mister Burdon marka viski olduğu belirlendi.



Jandarma, içkilerden numune alarak Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Yapılan incelemede viskinin içinde insanı öldürebilecek düzeyde metil alkol bulundu.





