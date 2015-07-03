5 bin 177 metrekarelik 'Cumhurbaşkanlığı camisi' bugün açılıyor

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın içinde inşaatı tamamlanan cami, bugün saat 12.30'da Cuma namazı öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Açılışa Konya programı nedeniyle Başbakan Ahmet Davutoğlu katılamayacak.

Hürriyet gazetesi Selahhattin Sönmez'in haberine göre, açılış öncesinde, hazırlanan tabelalarda Beştepe Millet Camii yazdığı görüldü.

Saray’dan farklı bir girişi olan caminin oturum alanı 5 bin 177 metrekareyi buluyor. Bodrum, namaz katı ve mahfil katından oluşan caminin, her biri iki şerefeli, yükseklikleri 59.30 metre olan dört minaresi bulunuyor. Halka açık olan ve 3 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükteki caminin külliye dahilindeki diğer binalarla uyumlu olmasına özen gösterildi.

Cami, Kocatepe ve Ahmet Hamdi Akseki’den sonra Ankara’nın en büyük üçüncü camisi olacak.