5 bin 148 engelli için iş imkanı

T24-

Milli Eğitim Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, çeşitli üniversite rektörlükleri ile belediye başkanlıklarına özürlülük oranı en az yüzde 40 olan öğretmen ve memur alınacak.

Devlet Bakanı Yazıcı, kadroları onaylayarak, yayınlanması Basın İlan Kurumu'na gönderdi. Kadrolar ve sınav başvuru tarihleri önümüzdeki günlerde ilan edilecek. Bu çerçevede, kurumdan kuruma farklılık göstermekle beraber sınav başvuruları 19 Nisanda başlayacak ve 21 Mayısta sona erecek.

Kadrolara başvurabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartlar aranıyor.

Öğretmenler için ise bu şartların yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun kararı gereğince adayın mezuniyetinin, atanacağı alan öğretmenliğine uygun olması, eğitim fakültesi dışında bir fakülteden mezun olunmuşsa orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon belgesi bulunması, öğretmenliğe ilk defa atanacakların, başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığının memur kadroları için en az yüksekokul, hizmetli kadrosu için ise lise veya lise dengi mesleki ve teknik okul mezunu olunması şartı aranıyor.

Hem öğretmen hem de memur ve hizmetli kadrosuna atanabilmek için "Özürlülük Ölçütü Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik"te belirtilen sağlık kurumlarından adayların alacağı raporun "Çalıştırılamayacağı İş Alanları" bölümünde "Çalışabilir" ifadesinin yer alması da isteniyor.

Başvuru için adayların Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan elektronik iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak il milli eğitim müdürlüklerine onaylatması gerekiyor.

Diğer kurumlara başvurularda ise iş talep formu, başvuru yerinden veya "www.dpb.gov.tr" internet adresinden temin edilebilecek.

Adayların ayrıca bir adet vesikalık fotoğrafı ve sağlık kurulu raporunu da başvuru formuna eklemeleri şartı bulunuyor. (aa)