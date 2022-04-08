5 bakan yardımcısı ve 8 rektör atandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki bakan yardımcılarının tamamı görevden alındı, 4 bakan yardımcısı ataması yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı'na ise Rıdvan Duran getirildi. 8 üniversiteye rektör atandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlar Resmi gazetede yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 4 Mart’ta görevinden istifa etmiş yerine Vahit Kirişci, getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Tarım ve Orman Bakanlığı’ndaki bakan yardımcılarının tamamı görevden alındı. Yerlerine atamalar yapıldı.

4 bakan yardımcısı da değişti

Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevlerinden alınarak yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki, Ebubekir Gizligider atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na ise Basın ve İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran getirildi.

Atama kararları için tıklayın.

8 üniversiteye rektör atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emre Alkın, TED Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Işık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Saffet Köse, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar şöyle: