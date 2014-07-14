T24 LogoT24 Logo
Gündem

5 bakan bonzai ile mücadele için toplandı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın aileleri uyardığı bonzai ile mücadele için 5 bakan acil olarak toplandı

14 Temmuz 2014 21:16

Bir süredir ismi gençlerin ölümüyle gündeme gelen bonzai isimli uyuşturucu konusunda Başbakan Erdoğan, “Bonzai diye bir şey çıktı. Bir ulusun yok olması söz konusu. Çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını önemsiyorum. Mücadeleden asla taviz vermeyeceğim" sözleriyle bonzai konusunda macedele edileceği sinyalini vermişti. 

Bugün saat 12.30'de İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli eğitim Bakanı Nabi Avcı, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bonzai ile mücadele için bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı 3 saat sürde ve herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

ETİKETLER

bonzaimücadelebakantoplantı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24