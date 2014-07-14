5 bakan bonzai ile mücadele için toplandı

Bir süredir ismi gençlerin ölümüyle gündeme gelen bonzai isimli uyuşturucu konusunda Başbakan Erdoğan, “Bonzai diye bir şey çıktı. Bir ulusun yok olması söz konusu. Çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını önemsiyorum. Mücadeleden asla taviz vermeyeceğim" sözleriyle bonzai konusunda macedele edileceği sinyalini vermişti.

Bugün saat 12.30'de İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli eğitim Bakanı Nabi Avcı, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bonzai ile mücadele için bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı 3 saat sürde ve herhangi bir açıklama yapılmadı.