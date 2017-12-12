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5 ayrı ByLock davasında sanıklara 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) örgüt üyelerinin aralarında haberleştikleri ByLock programını kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 5 sanığa 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verild

12 Aralık 2017 18:45

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) örgüt üyelerinin aralarında haberleştikleri ByLock programını kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 5 sanığa 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezası verildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu\'nca 15 Mart \'ta, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, şüpheli Ali Temizyürek Kayseri  Emniyet Müdürlüğü\'nde polis memuru iken Bylock programını kullanıldığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Ayrıca, şüpheli Bilal Kaya\'da  104 kişinin gözaltına alındığı 6 Temmuz\'da \'ByLock\' kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. 1 Ağustos\'ta ise Pınar Beyazıt, Abdullah Yıldırım ile Neslihan Arslanhan Terörle Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyonda tutuklanmıştı.
Kayseri 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 5 ayrı ByLock davasında, mahkeme heyeti \'Silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan tutuklu  şüpheliler, Ali Temizyürek, Bilal Kaya, Pınar Beyazıt, Abdullah Yıldırım, Neslihan Arslanhan\'a ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanıklar, tutuklulu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

 

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