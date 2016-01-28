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5 aylık hamile kadın eşi tarafından öldürüldü!

22 yaşındaki genç kadının neden öldürüldüğü bilinmiyor

28 Ocak 2016 09:26

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde şizofren hastası olduğu iddia edilen 35 yaşındaki Mustafa D., 5 aylık hamile eşini av tüfeği ile öldürdü.

Olay bugün 15.30 sıralarında Sorgun’a bağlı Karlık-Ayvalık köyünde meydana geldi. Şizofren hastası olduğu iddia edilen 35 yaşındaki Mustafa D., 5 aylık hamile olan eşi 22 yaşındaki Edibe D.’yi henüz belirlenemeyen bir nedenle av tüfeği ile vurdu. Edibe D. karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi. Olayın ardından Mustafa D. jandarma tarafından gözaltına alındı. Mustafa ve Edibe D. çiftinin 4 yaşlarında bir kız çocuklarının daha olduğu öğrenildi.

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