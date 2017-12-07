5 aylık evli, Suriyeli 15 yaşındaki Yardi intihar etti

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP’te, 5 aylık evli Suriye uyruklu 15 yaşındaki Yardi Yara, evinin mutfağında tavana bağladığı iple intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Göllüce Mahallesi\'nde meydana geldi. 5 ay önce 21 yaşındaki Fuat Abo ile evlenen Yardi Yara\'ya telefonla ulaşamayan, ismi açıklanmayan ağabeyi, kardeşinin oturduğu eve geldi. Kapıyı açan olmayınca ev sahibinden aldığı yedek anahtarla içeri giren ağabey, Yara Yardi\'yi mutfakta çamaşır ipiyle tavana asılı buldu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yardi Yara\'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yara\'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Olay sırasında işte olduğu bildirilen Fuat Abo, ifadesine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.