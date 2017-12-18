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5 aylık bebeği işkence ile öldürdüklerini karakolda itiraf ettiler

Vücudunda morluk ve kafatasında kırık olduğu tespit edilen bebeğin 1 hafta önce öldüğü ortaya çıkmıştı

18 Aralık 2017 01:44

Gaziantep'teki bir parkta valize buzla birlikte konulmuş 5 aylık bebek cesediyle ilgili yürütülen operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. 24 saatlik  MOBESE görüntülerini izleyen polis ekipleri, bebeği darp edenin Suriye uyruklu 24 yaşındaki Ziyad El Abdullah olduğunu tespit edince, cinayet zanlısı eşiyle birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin karakoldeki sorgusunda olay günü çok ağlayan bebeği gezdirmek için dışarı çıktıkları ve bir an sinirlerine hakim olmayarak yere attıklarını itiraf ettikleri bildirildi. 5 aylık olduğu ve vücudunda morluklarla kafatasında kırık olduğu tespit edilen bebeğin yaklaşık 1 hafta önce öldüğü ortaya çıkmıştı.

DHA'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde Kemal Köker Caddesi'ndeki 100. Yıl Parkı'nda valiz içerisinde kız bebek cesedi bulunmasına ilişkin, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce özel ekip kuruldu. Adli Tıp Kurumundan gelen rapor doğrultusunda 5 aylık olduğu ve vücudunda morluklarla kafatasında kırık olduğu tespit edilen bebeğin yaklaşık 1 hafta önce öldüğünü ortaya çıkardı.

Bunun üzerine kent genelindeki MOBESE kameralarını incelemeye alan, hastanelerde inceleme yürüten ekipler, 7 Aralık tarihinde Binevler Mahallesi'ndeki bir MOBESE'de sakallı bir erkeğin bir bebeği darbederken görüldüğü kayda ulaştı. Söz konusu kişinin Suriye uyruklu 24 yaşındaki Ziyad El Abdullah olduğunu tespit edince, cinayet zanlısını yakalamak için harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, Abdullah ile 10 aydır beraber yaşadığı eşi İhlas El Baho'nun (26) yanı sıra ev sahibi olduğu bildirilen El Abdullah'ı gözaltına aldı. Zanlıların sorgulanması, İl Emniyet Müdürlüğünde sürüyor. 

Öte yandan çift polise verdikleri ilk ifadelerinde, 10 aydır birlikte yaşadıklarını, İhlas El Baho'nun geçen sene eşinden ayrıldığını ve cesedi bulunan bebeğin de eski eşinden olduğunu dile getirdikleri öğrenildi. 

Olay günü, çiftin çok ağlayan bebeği gezdirmek için dışarı çıktıklarını ve bir an sinirlerine hakim olmayarak yere attıklarını itiraf ettikleri bildirildi. 

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