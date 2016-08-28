"5 aydır tutuklu olan epilepsi hastası, hafıza kaybı yaşıyor!"

Mardin’de 5 ay önce gözaltına alınan zihinsel engelliler öğretmeni Jiyan Öztürk, epilepsi hastasıydı. Hastalığından dolayı sık sık nöbet geçiren Öztürk’ün avukatı Raziye Turgut, müvekkilinin hastalığından dolayı hafıza kaybı yaşadığını söyleyerek, savcılıktaki ifadesinin sağlıklı koşullarda alınmadığını ifade etti. Örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Jiyan Öztürk, ailesine gönderdiği mektupta ise ne ile suçlandığını bilmediğini ve cezaevindeki sağlık durumunun giderek kötüleştiğini söyledi.

“İtiraz dilekçesine cevap gelmedi”

Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Jiyan Öztürk'ün hastalık durumuna ilişkin savcılığa dilekçe yazdığını fakat dilekçeye cevap gelmediğini belirten avukat Raziye Turgut, şunları söyledi: “Jiyan gözaltına alınırken bir gece boyunca beklettiler. Gözaltı sırasında kendi avukatını talep etmesine rağmen başka bir avukatı getiriyorlar. Jiyan epilepsi krizine girdiği için gözaltındaki avukatının kim olduğunu ve neler söylediğini hatırlamıyor. Savcılığa çıkarıldığı akşam hastaneye kaldırılıyor. Serum takıldıktan 12 saat sonra savcılığa çıkarılıyor. Savcılık aşamasında Jiyan’ın avukatı olarak dahil oldum. Ama bilinci yerinde değildi. Konuşması çok yavaştı. Zorla bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Ben Jiyan’a ‘istersen ifadeye girmeyebilirsin’ dedim fakat kendisi bu durumdan bir an önce kurtulmak istediği için ifade vermek istediğini söyledi. Savcılığa Jiyan’ın hastalığı ile ilgili dilekçe verdim. Fakat dilekçeye daha cevap gelmedi. Eğer dilekçeme red kararı gelirse konuyu AİHM’e ve Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağım.”

“Neden gözaltına alındığımı bilmiyorum”

Mardin Cezaevi’nde tutuklu bulunan Öztürk, annesine gönderdiği mektupta şunları söyledi: “4 günlük gözaltı süresince açlık ve yaşadığım yoğun stresten kaynaklı 4’ncü gün epilepsi nöbeti geçirdim. Bilindiği gibi epilepsi nöbetleri sonrası bilinç kaybı, aşırı yorgunluk, baygınlık hali gerçekleşir. Böyle bir durumda aynı akşam hastaneden getirilip savcılıktan sonra hâkimin verdiği tutuklama talebi ile cezaevine gönderildim. Ne ile suçlandığımı, nasıl ifade verdiğimi dahi hatırlamıyordum. 5 aydır cezaevindeyim hâlâ dosyam açılmadı. Sağlık sorunlarım cezaevi koşullarında daha da kötüleşti. Bir an önce buradan çıkmak istiyorum.”

“Tedavime devam etmek istiyorum”

Cezaevinde bulunduğu süreç içerisinde yaşamın kendisi için işkenceye dönüştüğünü söyleyen Öztürk, ailesine gönderdiği mektupta şöyle devam etti: ”Cezaevinde bulunduğum süreç içerisinde hastalığım ağırlaşmış olup, yaşamım işkence halini almıştır. Geçirdiğim her nöbet sonrası bilinç bulanıklığı, yüksek ateş, tansiyon ve vücuttaki şiddetli ağrılar durumu daha tehlikeli hale getirmiştir. 2 haftada bir nöbet geçiyorum, hastanelik duruma geliyorum. Fakat götürüldüğüm hastanede yeterince ilgilenilmiyor, cevap olunmuyor. Bu hastalıkta ilaç ve ilacın dozu çok önemlidir. Hastaneye her götürüldüğümde ilaçlarım değiştiriliyor veya dozu artırılıyor. İlaç teşhisi konulamadığından da hastalığım içinden çıkılmaz bir hal alıyor, olumsuz yönde etkiliyor. Daha önce tedavi olduğum bu konuda uzman hastanede tedavime devam etmek istiyorum.”