T24 LogoT24 Logo
Gündem

"5 aydır tutuklu olan epilepsi hastası, hafıza kaybı yaşıyor!"

Hasta tutuklu Jiyan Öztürk: Tedavime devam etmek istiyorum

28 Ağustos 2016 01:07

Mardin’de 5 ay önce gözaltına alınan zihinsel engelliler öğretmeni Jiyan Öztürk, epilepsi hastasıydı. Hastalığından dolayı sık sık nöbet geçiren Öztürk’ün avukatı Raziye Turgut, müvekkilinin hastalığından dolayı hafıza kaybı yaşadığını söyleyerek, savcılıktaki ifadesinin sağlıklı koşullarda alınmadığını ifade etti. Örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Jiyan Öztürk, ailesine gönderdiği mektupta ise ne ile suçlandığını bilmediğini ve cezaevindeki sağlık durumunun giderek kötüleştiğini söyledi.

 

“İtiraz dilekçesine cevap gelmedi”

 

Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Jiyan Öztürk'ün hastalık durumuna ilişkin savcılığa dilekçe yazdığını fakat dilekçeye cevap gelmediğini belirten avukat Raziye Turgut, şunları söyledi: “Jiyan gözaltına alınırken bir gece boyunca beklettiler. Gözaltı sırasında kendi avukatını talep etmesine rağmen başka bir avukatı getiriyorlar. Jiyan epilepsi krizine girdiği için gözaltındaki avukatının kim olduğunu ve neler söylediğini hatırlamıyor. Savcılığa çıkarıldığı akşam hastaneye kaldırılıyor. Serum takıldıktan 12 saat sonra savcılığa çıkarılıyor. Savcılık aşamasında Jiyan’ın avukatı olarak dahil oldum. Ama bilinci yerinde değildi. Konuşması çok yavaştı. Zorla bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Ben Jiyan’a ‘istersen ifadeye girmeyebilirsin’ dedim fakat kendisi bu durumdan bir an önce kurtulmak istediği için ifade vermek istediğini söyledi. Savcılığa Jiyan’ın hastalığı ile ilgili dilekçe verdim. Fakat dilekçeye daha cevap gelmedi. Eğer dilekçeme red kararı gelirse konuyu AİHM’e ve Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağım.”

 

“Neden gözaltına alındığımı bilmiyorum”

 

Mardin Cezaevi’nde tutuklu bulunan Öztürk, annesine gönderdiği mektupta şunları söyledi: “4 günlük gözaltı süresince açlık ve yaşadığım yoğun stresten kaynaklı 4’ncü gün epilepsi nöbeti geçirdim. Bilindiği gibi epilepsi nöbetleri sonrası bilinç kaybı, aşırı yorgunluk, baygınlık hali gerçekleşir. Böyle bir durumda aynı akşam hastaneden getirilip savcılıktan sonra hâkimin verdiği tutuklama talebi ile cezaevine gönderildim. Ne ile suçlandığımı, nasıl ifade verdiğimi dahi hatırlamıyordum. 5 aydır cezaevindeyim hâlâ dosyam açılmadı. Sağlık sorunlarım cezaevi koşullarında daha da kötüleşti. Bir an önce buradan çıkmak istiyorum.”

 

“Tedavime devam etmek istiyorum”

 

Cezaevinde bulunduğu süreç içerisinde yaşamın kendisi için işkenceye dönüştüğünü söyleyen Öztürk, ailesine gönderdiği mektupta şöyle devam etti: ”Cezaevinde bulunduğum süreç içerisinde hastalığım ağırlaşmış olup, yaşamım işkence halini almıştır. Geçirdiğim her nöbet sonrası bilinç bulanıklığı, yüksek ateş, tansiyon ve vücuttaki şiddetli ağrılar durumu daha tehlikeli hale getirmiştir. 2 haftada bir nöbet geçiyorum, hastanelik duruma geliyorum. Fakat götürüldüğüm hastanede yeterince ilgilenilmiyor, cevap olunmuyor. Bu hastalıkta ilaç ve ilacın dozu çok önemlidir. Hastaneye her götürüldüğümde ilaçlarım değiştiriliyor veya dozu artırılıyor. İlaç teşhisi konulamadığından da hastalığım içinden çıkılmaz bir hal alıyor, olumsuz yönde etkiliyor. Daha önce tedavi olduğum bu konuda uzman hastanede tedavime devam etmek istiyorum.”

ETİKETLER

hasta tutuklujiyan öztürkmardin e tipi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24