5 aydır tutuklu olan DİHA muhabiri Nedim Oruç tahliye edildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 5 Ocak’ta gözaltına alındıktan sonra haberleri gerekçe gösterilerek tutuklanan Dicle Haber Ajansı muhabiri Nedim Oruç, ilk duruşmasında tahliye edildi. Oruç, “Örgüt propagandası yapmak”, “Örgüte üye olmak” ve hendek ve barikatları ihbar etmediği gerekçesiyle “Suçu bildirmemek” iddialarından suçlanıyordu.

Silopi'de zırhlı araçla gözaltına alınan ve daha sonra ilçe emniyet müdürlüğünde tutulduğu kabul edilen Oruç’un, 6 aydır yürütülen soruşturmanın tamamlanması sonucu ilk duruşması bugün Cizre Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. “Örgüt propagandası yapmak”, “Örgüte üye olmak” ve “Suçu bildirmemek” iddialarından suçlanan Oruç ilk duruşmasında tahliye edildi.

Dicle Haber Ajansı'nın halen 12 muhabiri tutuklu bulunuyor.