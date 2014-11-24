5 aydır parasını alamayan Furkan Aldemir, sözleşmesini feshetti

Galatasaray Liv Hospital oyuncularından Furkan Aldemir'in alacakları ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı feshettiği ileri sürüldü.

Galatasaray Liv Hospital'ın 23 yaşındaki pivotu Furkan Aldemir, kulübün 5 aydır ödeme yapmamasının ardından sözleşmesindeki NBA çıkış hakkını kullanarak kontratını feshetti.



Sarı-Kırmızılı ekibe geldiği günden bu yana gösterdiği performansla alkış toplayan Furkan Aldemir, 5 aydır maaşını alamadığı gerekçesiyle menajerleriyle bir araya gelerek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme kararı aldı.



İşlemlerin tamamlanmasının ardından serbest kalan Aldemir, sözleşmesindeki NBA çıkış hakkını kullanarak NBA haklarını elinde bulunduran ve bu sezon oynadığı ilk 13 maçın tamamını kaybeden Philadelphia 76ers'ın yolunu tutmayı seçti.



Furkan'ın, sakatlıklar sebebiyle uzun rotasyonunda sıkıntılar yaşayan Philadelphia 76ers'ın yetkililieriyle geçtiğimiz haftalarda iki kez yüz yüze görüştüğü ve tarafların transfer konusunda el sıkıştıkları öğrenildi.

NBA'deki 5. Türk oyuncu olacak

Geçen yıl başantrenörlük görevine NBA takımları içinde kadrosunda en çok yabancı oyuncuyu bulunduran ve son 15 yılda 5 şampiyonluk kazanan San Antonio Spurs'te Gregg Popovich'in yardımcılığını yürüten Brett Brown'u getiren 76ers, NBA'in yeniden yapılanma konusunda en agresif takımlarından biri olarak öne çıkıyor.



fanatik.com.tr'nin haberine göre, 2012 NBA Draftı'nın 53. sırasında Furkan Aldemir'i seçen ve son yıllarda kadrosuna yine Draft yoluyla Michael Carter-Williams, Nerlens Noel, Joel Embiid gibi yıldız adaylarını katan Pensilvanya ekibi, haklarını elinde bulundurduğu tüm oyuncular gibi Furkan Aldemir'i de yakından takip ediyordu.



Ülkemizde Anadolu Efes forması giyen Dario Saric'i de takip eden Sixers, Furkan'ın bu sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde yakaladığı 7.1 sayı ve 11.4 ribaund (lig lideri) ortalamalarını ve Euroleague'de elde ettiği 7.8 sayı, 6.2 ribaund ortalamalarını da dikkate alarak 2.07'lik yıldıza kariyerinde ilk kez NBA kapısını açtı. Furkan, işlemlerin tamamlanmasının ardından ABD'nin yolunu tutacak ve NBA'deki 5. temsilcimiz olacak.