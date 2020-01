5 ayda bin 204 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı 5 aylık trafik kazası bilançosuna göre, her ay yaklaşık 250 kişi yollarda can veriyor, binlercesi yaralanıyor. Tüm uyarılara rağmen her ay ortalama 200'den fazla kişinin trafik kazası gibi önlenebilir bir nedenden dolayı hayatını kaybediyor.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre Emniyet Genel Müdürlüğü, 2014 yılının Ocak-Mayıs döneminin trafik kaza bilançosunu açıkladı. Ülke genelinde142 bin 591 kaza meydana geldi. Kazalarda bin 204 kişi hayatını kaybetti, 98 bin 639 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, ülke genelinde mayıs ayı boyunca meydana gelen kazaların bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. 2014 yılının ilk 5 ayında yollar yine kan gölüne dönerken, kazalara kural ihlali yapan sürücüler damga vurdu.

Geçen Mayıs ayında polis sorumluluk bölgesinde 28 bin 45 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 12 bin 35 kişi yaralandı, 200 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise Mayıs ayında 3 bin 34 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 108 kişi hayatını kaybederken 3 bin 992 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

2014 yılının ilk 5 ayının bilançosu ise şöyle: 839'u polis sorumluluk bölgesinde, 365’i de jandarma sorumluluk bölgesinde olmak üzere meydana gelen kazalarda toplam bin 204 kişi öldü, 98 bin 639 kişi yaralandı.

Bin 24 kaza alkolden kaynaklandı

Yılın ilk 5 aylık döneminde meydana gelen kazalardan 181’i hayvana çarpma, 191’i zincirleme, bin 386’sı duran araca çarpma, 12 bin 457’si yayaya çarpma şeklinde meydana geldi.

Kazalarda yine en büyük kusur sürücülerin oldu. 50 bin 172 kaza sürücü kusurundan, 6 bin 729 kaza yaya kusurundan kaynaklandı. Bin 24 kaza alkollü araç kullanan sürücülerden, bin 48 kaza da şerit ihlalinden kaynaklandı.