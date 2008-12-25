5 ayda asgari ücret dolar karşısında yüzde 24 eridi

Türkiye Kamu-Sen, 31 Temmuz'dan 23 Aralık 2008'e kadar geçen sürede, asgari ücretlinin maaşının dolar karşısında yüzde 24, en düşük memur maaşının yüzde 14, ortalama memur maaşının ise yüzde 16 değer kaybettiğini savundu.



Türkiye Kamu-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, sendikanın Araştırma Geliştirme Merkezi'nin yaptığı araştırmanın sonuçlarına yer verildi. Son 5 ayda Merkez Bankası verilerine göre dolar kurunda yüzde 31 oranında artış kaydedildiği belirtilen açıklamada, araştırmaya göre memur ve asgari ücretlilerin maaşlarının, dolar kuru karşısında yüzde 24'e varan oranlarda eridiği savunuldu.



Asgari ücretin, Temmuz 2008 itibariyle 395 dolara denk geldiği, küresel ekonomik krizin etkisiyle artan dolar kuru karşısında eridiği ve Aralık ayında 301 dolara kadar gerilediği ileri sürülen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Yine Temmuz 2008'de 834 YTL olan en düşük memur maaşı, Aralık ayında 938 YTL'ye yükselmesine rağmen artan dolar kuru karşısında tutunamadı ve 719 dolardan 616 dolara düştü. Temmuzda 938 dolar olan ortalama memur maaşı da Aralık itibariyle 792 dolara geriledi. Buna göre, 31 Temmuz 2008 tarihinden 23 Aralık 2008 tarihine kadar geçen sürede, asgari ücretlinin maaşı dolar karşısında yüzde 24, en düşük memur maaşı yüzde 14, ortalama memur maaşı da yüzde 16 değer kaybetti.



Türkiye'de birçok ürünün dolar kuruna endeksli olduğunu düşündüğümüzde, son 5 ayda, dolar kurunda yaşanan artış nedeniyle maaşlar da erimiş, dolara bağlı olarak yükselen fiyatlar karşısında alım gücü zayıflamıştır. Enflasyonun da hedeflerden saparak yüzde 11 seviyelerinde seyretmesiyle birlikte krizin ağır faturası, başta memurlarımız olmak üzere tüm dar ve sabit gelirlilerin üzerine binmiştir. Türkiye Kamu-Sen olarak, bu durumun bir an önce düzeltilmesini ve maaşlara kriz iyileştirmesi yapılmasını istiyoruz.



Siyasi iradenin, ekonomik buhranın bir toplumsal travmaya dönüşmeden, çalışanlarımızın durumunu gözden geçirmesini ve krizin zararlarını telafi etmesini bekliyoruz."

