'5 ayda 114 Kadın cinayeti'

Umut Vakfı, görsel ve yazılı medya üzerinden yaptığı çalışma ile kadın cinayetlerini mercek altına aldı. Vakfın yaptığı çalışmada öldürülen kadınların “her yaştan” olduğu bildirildi. Rapora göre, öldürülen kadınlarda 18 yaşından küçük olan da var, 60’ında olan da var. Öldürülen her iki kadından birinin katilinin eşi olduğu kaydedildi. Buna göre 114 kadından 60’ını eşi, 26’sını sevgilisi, 8’ini kayınpederi, 6’sını boşandığı eşi, 5’ini erkek kardeşi, 3’ünü amcaoğlu, 2’sini babası, 2’sini eniştesi, 1’ini oğlu, 1’ini de torunu öldürdü.

21’i devletten koruma istemişti

Ömer Ozan’ın Bugün gazetesinde yer alan habere göre raporda, “Ayrılmak ve boşanmak istedikleri gerekçesiyle öldürülen bu kadınların 21’i öldürülmeden önce faili hak-kında emniyet güçlerine suç duyurusunda bulunmuş” denildi.

Kadınların öldürülme yöntemleri ise şu şekilde sıralandı: “Kadınlardan dördü dövülerek ya da boğularak, bir kadın baltayla, bir kadın elektrik verilerek öldürülürken büyük çoğunluğu av tüfeği, tabanca gibi ateşli silahlarla ya da bıçaklanarak öldürüldü.”

14 bin kadın gözlem altında

Adalet Bakanlığı verilerine göre İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Denizli, Antalya, Mersin, Adana, Şanlıurfa, Samsun, Trabzon, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır illeri olmak üzere 14 pilot ilde KozaŞiddet Önleme ve İzleme Merkezi açıldı.Kadına şiddet kanununun yürürlüğe girdiği 20 Mart 2012 tarihinden 6 Haziran 2013 tarihine kadar geçen süre içerisinde 13 bin 76 kadın için koruyucu tedbir kararı alındığı belirtildi.

2013'de 28 bin şiddet

Resmi verilere göre, aile içi şiddet olaylarında 2009'da 171, 2010'da 177, 2011'de 163, 2012'de 155 ve 2013'te ise 136 kadın hayatını kaybetti. Ayrıca 2013 yılında 28 bin kadın, şiddete maruz kaldı.

Cinayeti gördüler

Öldürülen kadınların geride gözüyaşlı çocuklar bıraktığı vurgulandı. Tam 149 çocuğun yaşanan cinayetlerden dolayı annesiz kaldığı ve 51’inin bu cinayetlere tanıklık ettiği aktarıldı. Ölen kadınların ardından 19 erkeğin işledikleri cinayetlerin ardından intihar ettikleri bildirildi.

Eski eşe kurşun yağdırdı

Bilecik’te alkol alan Levent Sargın, 3 yıl önce boşandığı, 2 çocuğunun annesi Emine Baş'ı sokak ortasında öldürdü. Seken kurşun talihsiz bir kadının da bacağına saplandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Yediler Mahallesi 595 Sokak'ta meydana geldi.Levent Sargın, 3 yıl önce boşandıktan sonra başka biriyle evlenen eski eşi Emine Baş ile telefonda çocuklarıyla ilgili bir konuda tartıştı.

Sargın, daha sonra Emine Baş'ın oturduğu eve gitti. 1.7 promil alkollü Levent Sargın, sokakta evinin kapısının önünde bir grup kadınla oturan eski eşi Emine Baş'la yeniden tartıştı.

Zanlı tutuklandı

Sargın tartışmanın ardından belinden çıkardığı tabancayla Emine Baş'a kurşun yağdırdı. Emine Baş vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde can verdi. Seken kurşunlardan biri de yanında oturan komşusu Nurten Karaağaç'ın ayağına isabet etti. Polis tarafından gözaltı-na alınan Levent Sargın adliyeye sevk edildi.

Çocuklarının gözü önünde öldürdü

Samsun Bafra’da Ahmet T. (51), boşanma davası süren, ayrı yaşadığı eşi Hülya T. (34) ile konuşmak üzere eşinin Gazipaşa Mahallesi’ndeki evine gitti. Eşiyle iki çocuğunun önünde tartışmaya başlayan Ahmet T, tabancayla Hülya T'ye ateş etti. Hülya T, olay yerinde yaşamını yitirdi, zanlı kaçtı. Cinayeti gören iki çocuk, panikle çevredekilerden yardım istedi. Polisin kısa sürede yakaladığı eş katili koca tutuklandı.