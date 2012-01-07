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5 ay önce yaşamını yitiren Şafak Bay'a 3 yıl hapis!

Beş ay önce yaşamını yitiren, atanamayan öğretmenlerin oluşturduğu platformun sözcüsü Şafak Bay

07 Ocak 2012 02:00

T24 - Beş ay önce yaşamını yitiren, atanamayan öğretmenlerin oluşturduğu platformun sözcüsü Şafak Bay mahkemece üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Taraf gazetesinde yer alan habere göre, atanamayan Öğretmenler Platformu kurucularından Şafak Bay, yakalandığı kemik kanseri nedeniyle hayatını kaybettikten beş ay sonra, öğrenci arkadaşları için yapılan basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şafak Bay’ın annesi Meryem Bay, “Acımıza acı kattılar” derdi.

Türkiye’de ataması yapılmayan öğretmenlerin sözcüsüydü Şafak Bay. 2004 yılında yakalandığı Kemik kanseri hastalığıyla mücadele ederken bir yandan da Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu’nu kurup öğretmen olabilmek için uğraş verdi yıllarca. Tüm çabalarına rağmen ataması yapılmayan Bay, 2010 yılında tedavisinin yapılması için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çabasıyla yurtdışına gönderildi ama kurtarılamadı. Şafak öğretmen ölümünden beş ay sonra ise hapis cezasına çarptırıldı. 9 Haziran 2004’te Elazığ Postanesi önünde eğitim sorunlarına ilişkin basın açıklamasına katıldığı için tutuksuz yargılanan Şafak Bay’a mahkeme üç yıl hapis cezası verdi. Kararla şoke olduklarını belirten anne Meryem Bay, “Postacı bize tebligatı getirdiğinde öğrendim ve yıkıldım resmen. Hatta o tebligatı almadım, geri çevirdim. Bu olay bizim acımıza acı kattı. Herkes oğlumun hayatını kaybettiğini bildiği halde cezayı veren hakimler mi bilmedi” dedi. Ağabey Deniz Bay ise ceza için temyize gideceklerini, ardından da tazminat davası açacaklarını ifade etti.


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