5 ay önce verilen Kutlu Doğum Haftası ödevine itiraz etti, hakkında dava açıldı!

Öğretmen Nursel Tanrıverdi hakkında, "Hz. Muhammed’i aşağılamak" iddiasıyla ihraç edildikten sonra dava açıldı. Öğrencilere Kutlu Doğum Haftası'yla ilgili olarak 5 ay önce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde verilen performans ödevi verildiğini söyleyen Tanrıverdi, "Kutlu Doğum Haftası'nın Nisan ayında olduğunu bizimse Aralık ayında olduğumuzu söyledim. Bunun bir çelişki olduğunu ifade ederek ‘Bir insan iki kez doğar mı?’ dedim" şeklinde konuştu.

Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, KHK ile ihraç edilen öğretmen Nursel Tanrıverdi hakkında, Hz. Muhammed’i ve dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla dava açıldı. Tanrıverdi ise Kutlu Doğum Haftası’yla ilgili verilen performans ödevine karşı çıktığı ve hakaret etmediğini söylüyor. Davanın ilk duruşması bugün görülecek.

İstanbul’da, İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan Nursel Tanrıverdi, 7 Şubat 2017’de yayımlanan 686 sayılı KHK ile ihraç edildi. İhracın ardından Tanrıverdi hakkında adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesi ise “Hz. Muhammed’i aşağılamak” iddiası. Tanrıverdi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenin, Kutlu Doğum Haftası için performans ödevi vermesine tepki gösterdiği için hakkında soruşturma başlatıldığını söylüyor.

17 yıllık öğretmen Nursel Tanrıverdi, nisan ayında yapılan Kutlu Doğum Haftası’na 5 ay kala bu öğretmen tarafından öğrencilere ödev verildiğini, kendisinin karşı çıktığını ve hakaret etmediğini anlatıyor: “Dosya kapsamında 3 öğrencinin şikayeti var, fakat 9 tanık öğrenci ise öğretmenin lehinde ifade vermiş. Tanık olan öğrenciler dikkate alınmamış.”

Soruşturmanın ardından Tanrıverdi hakkında, “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak” suçlamasıyla dava açıldı.

‘5 ay kala Kutlu Doğum Haftası ödevi'

Nursel Tanrıverdi hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek. Tanrıverdi, karşılaştığı duruma tepki gösterirken, söz konusu davaya gerekçe oluşturan olayı da şöyle anlatıyor:

“Bir gün çocuklar benim dersimde kağıt kesip bir şeyler yazıyorlar. Öğrenciler benden dersi istediler. Bende neden istediklerini sordum. Öğrenciler, din kültürü hocasının Kutlu Doğum Haftası içerikli performans ödev istediğini ve bu ödevi yetiştirmeleri gerektiğini söylediler. Öğrencilerime, Kutlu Doğum Haftası’nın belirli gün ve haftalar içerisinde olduğunu söyledim. Öğrencilere, ‘Kutlu Doğum Haftası olduğuna emin misiniz’ dedim. Kutlu Doğum Haftası’nın Nisan ayında olduğunu bizimse Aralık ayında olduğumuzu söyledim. Bunun bir çelişki olduğunu ifade ederek ‘Bir insan iki kez doğar mı?’ dedim. Çocuklar ‘Bilmiyoruz hocam’ dediler.”

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