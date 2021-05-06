5 ay önce Utah'ta kaybolduğu belirtilen kadının ormanda bir çadırda yaşamaya başladığı ortaya çıktı

T24 Dış Haberler

ABD'nin Utah eyaletinde geçen kasım ayında kaybolduğu belirtilen bir kadının eyalet içindeki bir kamp yerine kurduğu çadırda yaşadığı ortaya çıktı. Kadının çimen ve yosun yiyerek, ayrıca yakınlardaki bir dereden su içerek hayatta kaldığı belirtildi.

İsmi paylaşılmayan 47 yaşındaki kadının kaybolduğu ilk olarak ABD Orman Servisleri çalışanları otomobilini 25 Kasım'da terk edilmiş halde bulmasının ardından bildirilmişti. Dedektifler ve arama-kurtarma ekipleri haftalarca onu aramış ancak bulamamıştı.

Bölgeden yetkililerin yaptığı açıklamaya göre pazar günü bölgesel arama yapılırken kadın bulundu. Yetkililer düşen bir drone'u araken çadırı buldu. 47 yaşındaki kadının onlar yaklaşırken çadırı açtığı bildirildi.

Yetkililer, kadının Kasım 2020'den bu yana çadırda kendi isteğiyle kaldığına inandıklarını belirtti. Çadırda az gıda maddesi bulunurken kadın çoğunlukla çimen ye yosun yediğini belirtti.

Kadın, daha sonra hastaneye götürüldü ve polis hiçbir yasanı ihlal edilmediğini bildirdi.