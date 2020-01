5 ay içinde 55 milyon liralık gaz fişeği alınacak

Türkiye beş ay içinde Güney Güney Kore’den yaklaşık 55 milyon liralık gaz fişeği almayı planlıyor. Türkiye 2015’te yalnızca Güney Güney Kore’den 2 milyon adete yakın biber gazı kapsülü satın almak için düğmeğe bastı. Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre iki hafta önce yapılan anlaşma ile ithalatın 3 ya da 4 parça halinde yapılması ve 550 bin adet kapsülün 2015 Ocak ayı ortasında teslim edilmesi planlanıyor. Fiyatlar kapsül başına 13-16 dolar arasında değişiyor. İhracatı yapan şirket Güney Güney Kore’nin tek göz yaşartıcı gaz bombası üreticisi Daekwang. Alımı yapacak olan firma Meydan Av ve onun kardeş şirketi Mercan Pazarlama. Türkiye Güney Kore’den gaz fişeği ithal eden ikinci büyük ülke. İlk sırada Bahreyn yer alıyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Türkiye’nin planladığı ithalat miktarı 1 milyon 898 bin 515 adet. Toplam ödenecek rakam ise tahmini olarak 24 milyon 680 bin 695 dolar. Bu, Türk Lirası’na çevrildiğinde bugünkü kurla 54 milyon 840 bin 504 liraya denk geliyor. Paranın dolar üzerinden peşin olarak ödeneceğini söyleyen kaynak, 5 ay içinde ithalatın tamamlanacağını belirtti.

Alım üç kat arttı

İçişleri Bakanlığı İkmal Bakım Daire Başkanlığı en son 22 Ekim 2014’te 2014/122506 numaralı gaz fişeği ve gaz tüfeği ihalesi açmış ancak ihaleye hangi firmaların katıldığı ve alım miktarı belirtilmemişti. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2015 Gaz Fişeği Teknik Şartnamesi’ne göre ihaleyi alan firma gaz fişeklerini Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal Bakım Daire Başkanlığı’na bağlı merkez depolarına teslim ediyor. Alınan bilgiye göre Türkiye’de gaz fişeği ithalatı yapan firmalar Mercan ve Meydan. İki şirket 2013’te de toplam 660 bin adet gaz fişeği ithal etmişti. Birim fiyatı 13 dolardan hesaplandığında bu 8 milyon 580 bin dolara denk geliyor. Yani Türkiye 2013’te toplam 19 milyon 81 bin 920 liralık ithalat yaparken 2015’te ithalat miktarını üç katı artırdı.

Şartnameye göre Emniyet’in belirlediği gaz fişeği ihtiyaç miktarı 1 milyon 509 bin 15 adet. Emniyet’in 2015’e ait Sis Bombası Teknik Şartnamesi’ne göre ise Emniyet Genel Müdürlüğü gelecek yıl 5 bin adet sis bombası almayı planlıyor. Af Örgütü Türkiye e-posta, Twitter, Facebook vasıtasıyla konuyla ilgili büyük bir kampanya ve protesto hareketine başlayacak. Sivil toplum kuruluşları 2013’ten bu yana biber gazının yasaklanması için kampanyalar yürütüyor. Gezi Parkı protestolarında polis 20 günde yaklaşık 130 bin biber gazı fişeği kullanmıştı.

Oyuncak satıyormuş

Meydan Av Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 1994’ten bu yana faaliyet gösteriyor. Karaköy merkezli şirketin 9 şubesi var. İTO sicil kayıtlarına göre şirketin sahibi İlyas Yücedal. Şirket 3 milyon 500 bin TL sermayeye sahip ve meslek grubu “bijuteri, oyuncak ve hediyelik eşya” olarak görünüyor. Faaliyet konusu ise şöyle: İlgili mercilerden gerekli müsaadeler alarak her nevi ateşli silah ve mermilerini yurtiçinde satın almak, ithal etmek, yurtiçinde satmak ve ihraç etmek, Her nevi ok ve yayları; olta, zıpkın ve ağları; av bıçakları, çakıları, balta ve sapanları; kara, deniz ve hava avcılığında kullanılan her nevi alet ve malzemeleri; her nevi kamp malzemelerini; üretmek, yurtiçinde satın almak, ithal etmek, yurtiçinde satmak ve ihraç etmek.

İthalatı yapan diğer firma Mercan Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi yine İlyas Yücedal ile Muhammed Yücedal ortaklığında. 600 bin TL sermaye sahip şirketin sahipleri yarı yarıya ortak. Bu şirketin de meslek grubu bijuteri, oyuncak ve hediyelik eşya olarak kaydedilmiş.