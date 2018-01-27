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5 asırlık hamam, restorasyon bekliyor

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, 16’ncı yüzyılın başlarında inşa edilen 500 yıllık bir geçmişe sahip hamam restore edilmeyi bekliyor

27 Ocak 2018 14:30

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, 16’ncı yüzyılın başlarında inşa edilen 500 yıllık bir geçmişe sahip hamam restore edilmeyi bekliyor. 
Keşan\'da Büyük Cami Mahallesi Kudret Sokak\'ta bulunan, bölgede Osmanlı döneminden kalma tek eser olan ve büyük kısmı halen ayakta kalan hamam, madde bağımlıları ve evsizlerin uğrak yeri halini geldi. Tarihi hamamı, madde bağımlıları ve define avcılarından korunmak için etrafına tel örgü ve kapısına yapılan demir kapıya ise kilit takıldı. Tel örgüler tahrip edilirken, kapıdaki asma kilit ise çalındı. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olan ve restore edilmesi daha öncede gündeme gelen tarihi hamamın bir an önce tadilata alınması bekleniyor.
\'ONARILARAK, BÖLGEYE YENİDEN KAZANDIRILMALI\'
Trakya Üniversitesi (TÜ) Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, tarihi hamamın bölgede Osmanlı döneminden kalma türündeki tek eser olduğunu belirterek, \"Hamam, yakınında bulunan Hersekzade Ahmet Paşa Camii\'yle birlikte Keşan\'da Osmanlı döneminden kalan son eser. Bu hamam Keşan’ın en önemli Osmanlı dönemi yapısı olan cami ile bir bütün oluşturmakta ve mutlaka korunması gerekli bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eserin onarılarak yeniden kazandırılması Keşan için büyük bir kazanç olacaktır. Bölgeye kitaplık ya da fuaye salonu olarak tekrar kazandırılabilir. Bu yapının tekrar ayağa kaldırılması tüm Keşan halkının sorumluluğudur\" dedi.
\'YATIRIM PROGRAMINDA YOK\'
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise bölgede tarihi eser niteliği taşıyan yapıların oldukça fazla olduğunu ve restorasyonlarda ödeneklerin öncelikli eserlere verildiğini belirterek, tarihi hamamın restorasyonun yatırım programlarında olmadığını kaydetti. 

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