5 araştırma şirketinin seçim tahminleri

T24 - 12 Haziran seçimlerine 16 gün kala beş büyük araştırma şirketinin bilen adamları tahminlerini yaptı. Yıllardır siyasi analizler yapan, yaptıkları anketlerle seçim sonuçlarını neredeyse noktasına virgülüne tahmin edebilen isimler son rakamları haberleriyle gündem yaratan Türkiye'nin en iyi haber dergisi Aktüel'e açıkladı. Bakalım bu kez sonuçlara en çok kim yaklaşacak?



12 Haziran seçimlerinin "Bilen Adamı" kim olacak? Bugün seçim olsa... Herkesin dilinde bu soru... Seçim sonuçları sürpriz olmayacak gibi görünse de tahminler havada uçuşuyor... Kimine göre AKP yüzde 50'lileri aşacak, kimine göre CHP yüzde 40'lara varacak, kimine göre MHP baraja takılacak, kimine göre ise BDP büyük bir çıkış yakalayacak... Peki ama hangisi doğru?



İşin uzmanları ne diyor?



Milliyet'te yer alan habere göre, yaptıkları anketlerde birbirinden epey farklı sonuçlar elde eden iki isim var; ANDYAR başkanı Faruk Acar ve SİSAM'ın sahibi Abidin Aydoğdu. Faruk Acar'a göre AK Parti yükselişine devam ediyor, tek başına iktidar olacağı garanti, oy oranı yüzde 52'ye bile ulaşabilir. Abidin Aydoğdu'ya göre ise AK Parti yerinde sayıyor, CHP yükselişte...





Aydoğdu, "Bu seçimler her şeye gebe, koalisyon olabilir" diyor. MHP konusunda da farklı görüşler var.



GENAR Genel Müdürü Mustafa Şen, kaset skandallarının da etkisiyle MHP'nin baraj altı kalmasının sürpriz olmayacağı görüşünde, METROPOLL Genel Müdürü Prof. Dr. Özer Sencar ise tam tersi "kaset olayı MHP'nin işine yarayabilir, MHP'nin oyu yüzde 13 civarında olacaktır" diyor.



ANDY-AR



AKP: % 50-52

CHP: % 26-28

MHP: % 9-11

BAĞIMSIZLAR: % 6-7





Faruk Acar (ANDY-AR Başkanı)



'AK Parti oylarını daha da arttıracak'



Çünkü istikrar algısı toplumda yer etmiş durumda. Lider faktörüyle de henüz başbakana alternatif bir isim çıkmadı. Parti artık kurumsal bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Türkiye'nin ihtiyacı olan sivil anayasayı gerçekleştireceği iddiasıyla gündemde, demokrasi vurgusuyla da halk nezdinde güven uyandırıyor...



Ayrıca "çılgın proje" ve benzeri idealler üzerinde durarak seçmen nezdinde iş yapan ve üreten parti konumunu da devam ettiriyor. CHP'ye gelince, her zamankinden daha farklı bir CHP ile karşı karşıyayız. Orta kesimlere de hitap edebilen, bugünün Türkiye'sini daha iyi anlatabilen bir CHP ekibi var. Kılıçdaroğlu daha halktan... Ama daha sakin, daha aklı selim tavırlarıyla ünlenmiş olan Kılıçdaroğlu'nun agresifleşmesi, hırçınlaşması CHP'nin aleyhine işleyen bir süreç diye düşünüyorum. MHP'nin halk nezdinde konuşulan bir projesi yok. Sadece güneydoğu politikalarıyla siyaset yapılıyor.



MHP'nin mevcut seçmeni partiyi baraj altına itebilir. MHP'nin mecliste olması gerektiğini düşünüyorum, çünkü Anayasa değişikliği yapılırken, Güneydoğu politikaları belirlenirken MHP'ye ihtiyaç var. Adaylar üzerinde en fazla çalışan parti kanaatimce BDP. Büyükşehirlerdeki adayların kamuoyu tarafından bilinmesi, tanınan kişiler olması oy getirecektir. Ayrıca YSK'nın, BDP'nin bağımsız adaylarına yasak getirmesi Kürt kökenli vatandaşlarımızın BDP'ye karşı olan eğilimini daha da yükseltmiştir.





SONAR



AKP: % 44 - 48

CHP: % 24 - 28

MHP: % 12 - 16

BDP: 24 -30 (Milletvekili sayısı)





Hakan Bayrakçı (SONAR Başkanı)



'Sağ seçmenim korkusu...'



AK Parti bir önceki seçimlerden sonra epey gerilemişti, fakat bazı sağ seçmenler basındaki Kılıçdaroğlu rüzgârından korkarak, her halükarda CHP gelmesin diye düşünerek, tekrar AK Parti'ye yöneldiler. Bu durum AK Parti'nin oy oranını artırdı. Buna rağmen CHP, son haftalarda yüzde 30'lara yükselebilir. Yeni bir liderle de bu artış doğaldır. MHP'deki düşüş de bence sağ seçmenin AK Parti'ye yönelmesinden kaynaklanıyor. BDP de oy oranını arttıracaktır. Çünkü her geçen gün BDP'nin temel söylemini güçlendiriyor.





METROPOLL



AKP: % 44-48

CHP: % 26-28

MHP: % 13

BDP: % 6

SP: % 1,5

HAS PARTİ: % 0,5





Özer Sencar (METROPOLL Genel Müdürü)



'Kararsızlar AK Parti'ye kaymaya başladı'



Nisan ayının sonuna kadar yaptığımız araştırmalarda AK Parti'nin oyları yüzde 38 bandındaydı. Mayıs başında yüzde 40'lara çıktı. Bu çıkıştaki temel nedenin kararsızların azalması olduğunu düşünüyorum. Nisan başında kararsızlar yüzde 16 iken şimdi 10'lara düştü. Bu kararsız ve cevapsız bandının oyları oransal bir dağılım gösterirse, AK Parti'nin oyları yüzde 48'e kadar çıkabilir. CHP'nin Baykal kasedinden önceki oyu yüzde 18'di, sonra yüzde 27 küsurlara çıktı. Sol ve Atatürkçü seçmen böyle bir kasetle Baykal'ın zor durumda kalmasına üzülse de, bu yükselişi CHP'nin Baykal'dan kurtulduğunu düşünen çevrelerin coşkusu yarattı. Seçimlerde CHP'nin oylarının yüzde 26'ın altında olacağı kanısında değilim... Hatta yüzde 30'a da çıkabilir. Kaset olayları MHP'nin oylarını etkilemez. Bazıları olanları gayri ahlaki bir durum olarak görmüyor. MHP'nin oyu yüzde 13 civarında olacaktır.



GENAR



AKP: % 48

CHP: % 25

MHP: % 11

BDP: % 6

SP: % 2

HAS PARTİ: % 1





MUSTAFA ŞEN (GENAR Genel Müdürü)



'AK Parti'de yüzde 10 artış'



AK Parti oy oranını son yerel seçime göre 10 puan, bir önceki genel seçime göre ise 2 puan artıracak gözüküyor. Oy artırımının en önemli sebebi ise AK Parti'nin toplum ortalamasını temsil ediyor olması. Diğer önemli etmen ise AK Parti'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan, seçmenin kendine en yakın hissettiği lider olarak görülüyor. CHP'ye ise lider değil, Luther lazım... Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'de bir lider değişikliği yapıldı. Fakat bu değişiklik bir değişime dönüştürülemedi. MHP'nin oyları düşüşte. Bunda kaset skandallarının etkisi var. Araştırmalarımızdan yola çıkarak söylersek, seçmenin yüzde 75'i kendini Türk olarak tanımlıyor. Fakat Türk etnisitesi üzerinden hareketle siyaset üreten MHP'nin aldığı oy oranları her seçimde ortadadır. Buraya bakarak BDP'nin ne yapabileceğini kestirebilmek zor olmasa gerek.



SİSAM



AKP: % 38-40

CHP: % 29-32

MHP: % 12-14

BDP: % 6-8

SP: % 2.1

HAS PARTİ: % 1,9





ABİDİN AYDOĞDU (SİSAM Başkanı)



'AK Parti'de hareket yok'



AK Parti oyunu artırabilse bile, 2009 yerel seçimlerine göre en fazla iki puan artırabilir, üç puan artıramaz... Çünkü Güneydoğu Anadolu'da oylar yüzde 65'e, yüzde 35 AK Parti'nin lehine iken şimdi durum tam tersi... Bir de sınav mağduru öğrenciler var. Bu mağdur öğrenciler oylarını CHP ve MHP'den yana kullanabilir... Belki MHP'nin barajı geçmesini bu öğrenciler sağlar. Gerçi Güneydoğu'da yine terör başladı, dolayısıyla da operasyonlar... Böyle bir ortamda MHP barajı aşacaktır. Merkez sağ ve liberallere açılan CHP'nin oyunu artıracağı kesin. CHP yüzde 30'lara geldi... Bu yükselişin birinci nedeni, CHP'nin toplumun farklı kesimlerine açılması... BDP'ye gelince önce şunu söylemek gerekiyor. Biz anketlerimizi posta yoluyla yapıyoruz ve Güneydoğu'ya gönderdiğimiz posta kodlu anketler bize geri dönmüyor... Bu şu demek; Güneydoğu'da seçim güvenliği yok. Benim öngörüm, seçim öncesinde ve sonrasında büyük olaylar çıkarılacak ve bu seçim tartışmalı hale getirilecek... Seçimler öngördüğüm gibi sonuçlanırsa, koalisyon çıkar. Çünkü milletvekili dağılımı şöyle olacaktır, AK Parti maksimum 290 milletvekili çıkarır, CHP 160, MHP 70-80 gibi... Burada önemli olan tek şey 28 milletvekilinin boşta kalması.altında seyircileri arasında önde gelen Katoliklerin de yer aldığı performanslar düzenliyordu.