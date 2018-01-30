T24 LogoT24 Logo
Gündem

5 aracın karıştığı kazada otomobil küle döndü

Bülent TATOĞULLARI- Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA’da 5 aracın karıştığı zincirlemede kazada, LPG’li bir otomobil alev aldı

30 Ocak 2018 22:51

Bülent TATOĞULLARI- Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA’da 5 aracın karıştığı zincirlemede kazada, LPG’li bir otomobil alev aldı. Araçtaki 5 kişi vatandaşlar tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı.
Kaza saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu S.M. idaresindeki 44 ES 872 plakalı minibüs, M.E.’nin kullandığı 07 J 0035 plakalı hafif ticari araç, H.O. yönetimindeki 34 BJ 8372, K.S.’nin kullandığı 64 SC 436 plakalı otomobil ve Kani Çetin idaresindeki 07 LZ 347 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. Kazanın etkisiyle Kani Çetin yönetimindeki LPG\'li otomobil alev aldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, araçtakileri kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşlar, kapıları açılmayan aracın camını kırarak içerideki 5 kişiyi çıkarırken, 4 yaşındaki Aysunur Çetin, yanmaktan sonda kurtarıldı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndülürken hurdaya dönen otomobil, diğer araç sürücüleri tarafından kenara çekildi. Kazada minibüste bulunan yolculardan Muhammet İsa da hafif yaralandı. Şans eseri diğer araçtaki yolcular kazayı yara almadan atlattı. Kaza yerinin temizlenip yıkanmasının ardından yol araç trafiğine açıldı.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARI Hasan DEMİRBAŞANTALYA DHAANTALYAdaAraçtakiKazaAksuGüzelyurt Mahallesi D400 KarayoluSuriyeESBJSCKaniLZKazanınLPGKazayıAcilMerkezineAysunurYangınKazadaMuhammetFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24