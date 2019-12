5-1'lik skor İsrail basınında: Peki, özür diliyoruz!..

T24 - Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı İsrail basınında geniş yankı buldu. Gazeteler, 'Türkiye'de hezimet', 'Türk hamamı', 'Peki, özür diliyoruz' gibi manşetler attı.



Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını İstanbul'da 5-1'lik skorla yendiği maç, İsrail basınında geniş şekilde yer alırken, gazeteler maçı ''Hezimet'', ''Türk Hamamı'' gibi manşetlerle verdi.



Haberlerde, maçtan resimler yanı sıra bir grup göstericinin maç öncesi ve sonrasında yaptığı protestoların fotoğrafları da gazetelerde yer aldı. İbranice yayımlanan Yedioth Ahronot gazetesi, maçın sonucunu ilk sayfasından ''Türkiye'de Hezimet'' başlığıyla duyurdu. Spor sayfasının manşetinde ise Maccabi Tel Aviv takımı için ''Savunmasız Kaldılar'' başlığı atıldı.



Gazete, İstanbul'da tribünlerin sakin olduğunu, ancak Maccabi Tel Aviv'in sahada 5-1 yenildiğini belirtirken, maç için İsrail'den ''13 cesur taraftar''ın İstanbul'a gittiği, diğerlerininse maçı TV'de seyretmeyi tercih ettikleri vurgulandı.



Yine İbranice yayımlanan İsrael Hayom (İsrail Bugün) gazetesi, ilk sayfasında kullandığı fotoğrafa, ''İçeride oyun, dışarıda gösteri'' başlığını attı. Maccabi Tel Aviv'in yenildiği maç öncesinde ve sonrasında Türkiye'de binlerce kişinin gösteri yaptığını öne sürdü.



Gazetenin spor sayfasında ise başlık ''Türk Hamamı'' oldu. Haberde ise Maccabi Tel Aviv'in Avrupa Ligi'ndeki bu ilk maçını unutmak isteyeceği ifade edilirken, ''Sarılı takım, Beşiktaş'ı krizden çıkardı. 30 bin taraftarın önünde 5-1 yenildi'' denildi.



Haaretz gazetesi ise spor sayfasında, ''Türkiye futbolda İsrail'i şimdiden yendi'' dedi.



Haberde, maçın ayrıntıları aktarılırken, İsrail Terörle Mücadele Bürosu'nun uyarılarını dinlemeyen 11 Maccabi taraftarının maçı tel örgüler arkasında seyrettiği kaydedildi.





Maccabi'nin sitesi eklendi



Habere göre, maçtan sonra Türk bilgisayar korsanları Maccabi Tel Aviv'in sitesine girip, bir büyük Filistin bayrağı da yerleştirdiler.



Ayrıca, stadyumda İsrail aleyhine sloganlar atılmasına izin verilmediği ve taraftarların susturulduğu kaydedildi.



Haaretz'in İngilizce baskısının maçla ilgili başlığında ise, ''Maccabi Tel Aviv'in taraftarlarına bir özür borçlu olduğu'' kaydedildi.





'Come again'



Maariv gazetesi ise, ''İstanbul'da güç gösterisi'' başlığı altında kullandığı haberinde, stat dışındaki protesto gösterilerinin ve olağanüstü güvenlik önlemlerinin resimlerini kullandı.



Haberde, bin kadar göstericinin Maccabi Tel Aviv'in Türkiye'de bulunmasını protesto edip, İsrail aleyhtarı pankartlar taşıdıkları ve Mavi Marmara olayını herkesin unutmadığını hatırlattıkları vurgulandı.



Maccabi Tel Aviv takımının ''zaten yenilmesinin beklendiğini ve bu beklentinin de gerçekleştiğini'' dile getirilen haberde, ''Konuştuğumuz herkes 'Come again' dedi. Sahadaki sonuca bakarsanız, bir İsrail takımının Türkiye'ye gelmesine kimse karşı çıkmaz'' değerlendirmesi yapıldı.



Maariv, spor sayfasında da, ''Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv'i koşulsuz, şartsız; siyaset karıştırmadan yendiği'' belirtilirken, ''Peki, Özür diliyoruz'' başlığı kullanıldı. Haberde, ''Sahada kimin iyi kimin kötü olduğu aşikardı. Beşiktaş çok iyiydi'' denildi.





Yahudileri gömeceğiz' iddiası



Ynet haber sitesi ile maçla ilgili olarak Maccabi'ye karşı düzenlenen gösteride ''Yahudileri gömeceğiz'' denildiğini iddia etti.



İsrail radyosu ise Taksim'deki gösteride, ''Siyonist katilleri Türkiye'de istemiyoruz, Mavi Marmara'yı asla unutmayacağız'' gibi pankartlar kullanıldığını dile getirdi.