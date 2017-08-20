4x4: Manchester United

İngiltere Premier Lig'de 2017-18 sezonunun ilk iki haftasında Manchester United, rakiplerini 4-0'lık skorlarla geçti. İlk haftada West Ham'ı 4-0 yenen Kırmızı Şeytanlar, Swansea deplasmanından da Bailly, Lukaku, Pogba ve Martial'in golleriyle 4-0 galip ayrıldı. ManU'nun golleri 45, 80, 82 ve 84'te geldi.

Gol perdesini ilk yarının son anlarında Eric Bailly ile açan Kırmızı Şeytanlar, ilk devrenin skorunu da belirledi: 0-1. Paul Pogba'nın direkten seken müthiş kafa vuruşunu bir forvet edasıyla sezan Fransız stoper, topu ağlara gönderdi.

75’te ManU’da Rashford’un yerine Anthony Martial oyuna dahil oldu. Bu değişikliğin ardından canlanan hücum organizasyonlarından ikinci gol de geldi. 80’de Lukaku, Mkhitaryan’ın ince pasında çok düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

Golü bulduktan sonra Swansea’nin yaptığı santranın ardından topa tekrar sahip olan Mourinho’nun öğrencileri, 82’de driblinglerle ceza sahasına sokulan Mkhitaryan’ın yaptığı asistte, maç boyu çok çabalayan Paul Pogba’nın klas golüyle farkı 3’e çıkardı: 0-3.

Üçüncü golün ardından da 2 dakika geçmişti ki, futbol sihirbazı Anthony Martial sahneye çıktı. İnce driblinglerle Swansea ceza alanına giren Fransız futbolcu, topu köşeye şık bir dokunuşla bırakarak maçın skorunu belirledi: 0-4.