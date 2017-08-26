4x4: Edinson Cavani bıraktığı yerden 'devam'

Geçen sezon Fransa Ligue 1'de 36 maçta attığı 35 golle gol kralı olan Edinson Cavani, ligin 4'üncü haftasında takımının Saint Etienne'i 3-0 mağlup ettiği mücadelede 2 gol attı. Paris Saint-Germain de bu skorla ligde 4 maçta 4 galibiyete ulaştı.

Ev sahibi PSG, dakika 20’de Cavani’nin kendi kazandırdığı penaltıyı gole çevirmesiyle öne geçti: 1-0. PSG, bu golle ilk yarının skorunu da belirledi.

Dakika 51’de takımının orta yuvarlağa yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşu Neymar oldukça etkili kullandı. Marquinhos’un gücünü kullanarak içeri sektirdiği topu Thiago Motta tamamladı: 2-0.

89’da Cavani, Thomas Meunier’in müthiş pasında boş alanda iyi noktada durarak galibiyeti perçinleyen golü attı: 3-0.