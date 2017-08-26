T24 LogoT24 Logo
Spor

4x4: Edinson Cavani bıraktığı yerden 'devam'

Paris temsilcisi, yeni sezona 4'te 4 yaparak başladı

26 Ağustos 2017 14:25

Geçen sezon Fransa Ligue 1'de 36 maçta attığı 35 golle gol kralı olan Edinson Cavani, ligin 4'üncü haftasında takımının Saint Etienne'i 3-0 mağlup ettiği mücadelede 2 gol attı. Paris Saint-Germain de bu skorla ligde 4 maçta 4 galibiyete ulaştı.

Ev sahibi PSG, dakika 20’de Cavani’nin kendi kazandırdığı penaltıyı gole çevirmesiyle öne geçti: 1-0. PSG, bu golle ilk yarının skorunu da belirledi.

Dakika 51’de takımının orta yuvarlağa yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşu Neymar oldukça etkili kullandı. Marquinhos’un gücünü kullanarak içeri sektirdiği topu Thiago Motta tamamladı: 2-0.

89’da Cavani, Thomas Meunier’in müthiş pasında boş alanda iyi noktada durarak galibiyeti perçinleyen golü attı: 3-0.

ETİKETLER

Edinson CavaniPSGFransaLigue 1NeymarParis Saint Germain

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24