4x4: ABD Açık Tenis Turnuvası'na 'firesiz' başlangıç

ABD Açık Tenis Turnuvası'nın elemelerinde mücadele eden Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Başak Eraydın ve Cem İlkel ilk tur maçlarını kazandı.

Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda elemelerde mücadele eden dört Türkiyeli tenisçi de ilk tur maçlarını kazandı. Sezonun son Grand Slam Turnuvası'nda İpek Soylu ev sahibi ülkeden Amanda Anisimova'yı 6-2, 0-6, 6-0'lık setlerle eleyip Avustralyalı Lizette Cabrera'nın rakibi oldu.

Başak Eraydın, Alman Dinah Pfizenmaier'i 6-7 (4), 6-4, 6-3 ile geçti. Başak Eraydın, ikinci eleme turunda Viktoria Kuzmova'nın rakibi oldu. Slovak tenisçi elemelerin 23 numaralı seribaşı...

Tek kadınlarda Çağla Büyükakçay da Sırp Ivana Jorovic'e 6-2, 7-5'lik setlerle üstünlük sağladı. Çağla Büyükakçay, elemelerin ikinci turunda Naomi Broady ile eşleşti. Büyük Britanyalı tenisçi, elemelerin 18 numaralı seribaşı...

Tek erkeklerde Cem İlkel ABD'den William Blumberg'i 6-2, 6-4'lik setlerle yendi ve yine ABD'den Michael Mmoh ile eşleşti