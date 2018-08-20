4'üncü kattan düşüp, öldü

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, 4\'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Adnan Beşbıyık (74), hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında General Asım Gündüz Mahallesi 5715/13 Sokak\'ta meydana geldi. Adnan Beşbıyık, 4\'üncü kattaki evinin balkonundan düştü. Beton zemine çakılan Beşbıyık\'ı gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Beşbıyık\'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Adnan Beşbıyık\'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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