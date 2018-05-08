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4'üncü kattan düşen 3 yaşındaki Eymen öldü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, 5 katlı apartmanın 4'üncü katından düşen Eymen Emin Karaman (3) hayatını kaybetti

08 Mayıs 2018 17:10

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, 5 katlı apartmanın 4\'üncü katından düşen Eymen Emin Karaman (3) hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi\'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4\'üncü katındaki evlerinin balkonunda oynayan Eymen Emin Karaman, parmaklıklarının üzerine çıktı. Burada bir anda dengesini kaybeden küçük çocuk, beton zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Eymen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 
Yakınlarını yasa boğan küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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