4'üncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de 4 katlı apartmanın en üst katındaki evlerinin balkonundan düştüğü ileri sürülen 3 yaşındaki Ahmet Yağız Karataş, ağır yaralandı.

Biga ilçesi Hamdibey Mahallesi Hüseyin Onan Caddesi\'ndeki olay bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Yağız Karataş, annesi Şengül Karataş evde temizlik yaptığı sırada 4\'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Burada dengesini yitiren Ahmet Yağız, balkondan düşerek beton zemine çakıldı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi ile yaralı Ahmet Yağız Karataş, Biga Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Ahmet Yağız Karataş, sevk edildiği Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'nde yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.