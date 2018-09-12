4'üncü kattan atlayıp intihar etti

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)- DÜZCE\'nin Akçakoca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat Merdan (52), kuzeninin oturduğu apartmanın 4\'üncü katından atlayarak yaşamına son verdi.

Olay gece saatlerinde, Osmaniye Mahallesi\'nde meydana geldi. İstanbul\'da yaşayan Murat Merdan kuzenini ziyarete geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat Merdan, 4\'üncü kattaki evin balkonuna çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Yakınların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Merdan\'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Murat Merdan\'ın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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