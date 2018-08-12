T24 LogoT24 Logo
Gündem

4'üncü kattan atlayan kadın, ağır yaralandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, oturduğu 4'üncü kattaki evinin penceresinden atlayan Dudu Ö

12 Ağustos 2018 15:37

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Talas ilçesinde, oturduğu 4\'üncü kattaki evinin penceresinden atlayan Dudu Ö. (35), ağır yaralandı. 
Olay, saat 10.00 sularında merkez Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi Sayer Sokak\'taki Akademi Apartmanı\'nda meydana geldi. Kardeşleriyle birlikte yaşayan Dudu Ö., oturdukları 15 katlı aparmanın 4\'üncü kat dairesinde yalnız başınayken pencereye çıktı. Dudu Ö.\'yü fark eden çevre sakinleri, kadını ikna etmeye çalıştı. Ancak Dudu Ö., kendisini boşluğa bıraktı. 
Ağır yaralanan Dudu Ö. çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHA KAYSERİ TalasDuduTalasTablakaya Mahallesi Sayer Sokak Akademi ApartmanıKardeşleriyleAncak DuduErciyesTıp FakültesiOlaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24