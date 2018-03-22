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4'üncü katın penceresinden düşen kadın öldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 4'üncü katın penceresinden düşen Naşire Kabadayı (64), yaşamını yitirdi

22 Mart 2018 13:19

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da 4\'üncü katın penceresinden düşen Naşire Kabadayı (64), yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi\'nde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın 4\'üncü katında çocuklarıyla birlikte yaşayan Naşire Kabadayı, evinin penceresinden beton zemine düştü. Dışarıda oynayan çocuklar, Kabadayı\'nın düştüğünü görüp, yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kabadayı\'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi. 
Cesedi, otopsi için morga kaldırılan Kabadayı’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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