4'üncü kat balkonundan düşüp öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN\'da, dengesini kaybederek balkondan düşen 76 yaşındaki Kanber Erol, hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Sümerevler Mahallesi\'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 4\'üncü katında oturan Kanber Erol, iddiaya göre balkonda dolaşırken dengesini kaybederek aşağı düştü. Gürültüyle yere düşen Erol, sesi duyanların çağırdığı ambulansla götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Erol\'un cesedi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

