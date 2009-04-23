4'ü subay 10 kişi gözaltında

Dalan: Hem ben hem de TSK zan altında kalacak

Dalan: Araziyi askerler kullanıyordu

Poyrazköy'deki kazının görüntüleri - VİDEO

Binbaşının evi aranıyor

Gazetecilere operasyon

Naylon poşetlere sarılı mühimmat

Ele geçirilen mühimmatlar

İSTEK Vakfı: Askeri bölge

Dalan 10. dalgadaydı

İstanbul Başsavcılığı’nın yürüttüğü Ergenekon soruşturması kapsamında dün öğleden sonra İSTEK Vakfı şirketlerinden İSTEK Servis A.Ş.’ye ait Beykoz’daki arazide yapılan aramada çok sayıda “mühimmat” bulundu. Kazıda, 9’u dolu 11 lav silahı ele geçirildi.İSTEK Vakfı’ndan yapılan açıklamada, arazinin askeri yasak bölge ve sit alanı olması nedeniyle bugüne kadar hiçbir şekilde tasarruf edilemediği ve kullanılmadığı duyuruldu.Bu arada bir grup gazetecinin kiraladıkları tekneyle koya giriş yapması nedeniyle nöbet tutan SAT komandoları harekete geçti. SAT'lar zodyak botla teknenin önünü kesti; bunun üzerine gazeteciler geri dönmek zorunda kaldı.Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla Poyrazköy Keçilik mevkiindeki çok geniş arazide dün saat 12.00 sıraları kazı çalışmasına başlandı.Polis ve jandarma, Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nden getirilen özel bir cihazla, 80 dönümlük arazinin tamamını kontrol etti. Cihaz, arazinin 4 ayrı noktasında metal sinyali verdi. Sinyal alınan yerlerde iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Akşam saatlerinde yerin 1.5 metre altında naylon poşetlere sarılı çok sayıda mühimmat ele geçirildi.9 dolu LAW silahı (light anti-tank weapon / hafif anti-tank silahı), 2 boş lav silahı, 1 kg C4 plastik patlayıcı, 11 el bombası, 11 kuru sis bombası, 3 görüntü el bombası, 22 el bombası tapası, 7 gaz bombası, 16 aydınlatma fişeği, 10 korteks (patlayıcı madde yapımında kullanılan ekipman), 1250 adet 7.62 milimetre mermi, 3 bin adet 9 milimetrelik mermi.Mühimmatın bulunduğu arazi, Deniz Kuvvetleri’nin SAT ve SAS komandolarının eğitim merkezi yakınında yer alıyor. Arazide ele geçirilen mühimmat dün akşam İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelemeye alındı. İncelemeler sırasında ele geçirilen malzemelerin menşei tespitleri yapılarak daha önce ele geçirilen silah ve mühimmatlarla benzerlik gösterip göstermediği araştırılacak.Bu arada, gelişmeler, TBMM’de hakkındaki gensoru görüşmelerinin devam ettiği sırada İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a da bildirildi.İSTEK Vakfı’ndan yapılan açıklamada arazinin, 1992’de İSTEK Servis A.Ş. tarafından satın alındığı belirtilerek, “Ancak askeri yasak bölge ve sit alanı olması nedeniyle hiçbir şekilde tasarruf edilemediği” kaydedildi. Yazılı açıklamada şöyle denildi:“Bu arazinin ikinci derece kara askeri yasak bölge ve sit alanı olması hasebiyle o tarihten bu yana şirket tarafından hiçbir şekilde tasarruf edilememiştir. Araziye giriş ve çıkışlar ancak komutanlığın izni ve asker nezaretinde yapılabilmektedir.Nitekim Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2006/428 esas sayılı dosyasıyla ilgili olarak 8 Mayıs 2008 tarihinde yapılan keşifte de komutanlıktan izin alınıp asker nezaretinde keşif icra edilebilmiştir.Bu arazi, Milli Savunma Bakanlığı’nca 2008 yılı kamulaştırma planına alınarak kamulaştırma işlemlerine başlanılmış ve bu hususta tapu sicil müdürlüğünce kamulaştırma şerhi konulmuştur. Arazi halen Deniz Kuvvetleri SAT Grup Komutanlığı’nca eğitim alanı olarak kullanılmaktadır. Söz konusu arazi bugüne kadar İSTEK Vakfı’nın hiçbir şekilde tasarrufunda ve kullanımında olmamıştır.”Ergenekon’un 6 Ocak 2009’daki 10. dalga operasyonunda İSTEK Vakfı Başkanı Bedrettin Dalan’ın oğlu Barış Dalan, Dalan’ın Özel Kalem Müdürü İlhami Ümit Handan ve Dalan’ın şoförü Coşkun Umur gözaltına alınmıştı. Barış Dalan, Ümit Handan ve Coşkun Umur, savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.Hakkında gözaltı kararı bulunan Bedrettin Dalan’ın ise Amerika’da olduğu ortaya çıkmıştı. Dalan sağlık sorunları nedeniyle Amerika’da olduğunu, tedavisinin ardından Türkiye’ye döneceğini açıklamıştı. Dalan daha sonra anjiyo olmuş, kalp damarına stent takılmıştı.