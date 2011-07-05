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4'Ü AĞIR, 31 KİŞİ YARALANDI ZONGULDAK (A.A)

05 Temmuz 2011 22:42

-4'Ü AĞIR, 31 KİŞİ YARALANDI ZONGULDAK (A.A) - 05.07.2011 - Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Güngör, ''Zonguldak-Ereğli karayolunda, yolcu midibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 4'ü ağır 31 kişi yaralandı'' dedi. Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zonguldak-Ereğli karayolundaki Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi kavşağı yakınında yolcu midibüsünün uçuruma yuvarlandığı bilgisinin alınması üzerine ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi. Ekiplerinin yanı sıra ambulanslar, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE, Zonguldak ve Kozlu Belediyesi ile polis ekiplerinin de çalışmaları sonucu uçurumdaki yaralıların çok kısa sürede bulundukları yerden çıkarıldığını anlatan Güngör, şöyle dedi: ''Zonguldak-Ereğli karayolunda yolcu midibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi yaralandı. ZKÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumu ağır. Yaralıların kimliklerini belirleme çalışmaları sürdürülüyor.'' 

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