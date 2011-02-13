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4 MUVAZZAF ASKER DAHA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ İSTANBUL (A.A)

13 Şubat 2011 00:39

-4 MUVAZZAF ASKER DAHA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 12.02.2011 - ''Balyoz Planı'' davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin dün haklarında yakalama emri çıkartması nedeniyle Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen 4 muvazzaf asker daha cezaevine gönderildi. Adliyeye sivil plakalı bir araçla getirilen muvazzaf askerler Mustafa Yuvanç, Yunus Nadi Erkurt, Nihat Özkan ve Mustafa Koç'un yüzlerine karşı, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin dünkü duruşmada haklarında çıkarttığı yakalama emrine ilişkin karar okundu. Tutuklanan muvazzaf askerler, daha sonra sivil plakalı bir minibüsle Hasdal Asker Cezaevi'ne gönderildi.  Dün Balyoz Planı davasının duruşmasından erken ayrılan ve hakkında tutuklama kararı verilen sanıklar arasında bulunan Hakan Sargın da getirildiği İstanbul Adliyesinde kararın yüzüne karşı okunmasının ardından Metris Cezaevine gönderildi.

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