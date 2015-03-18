4G ihalesinde toplam asgari değer 2.3 milyar euro

Bakanlar Kurulu, IMT (entegre edilmiş mikrodalga teknolojileri) yetkilendirme (Uluslararsı mobiltelekomünikasyon 4G) ihalesinde toplam asgari değeri peşin 2 milyar 298 milyon Euro olarak belirledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Krulu kararında, Mayıs ayında yapılacak ihaleyi kazananlar, ödemeyi peşin olarak yapabilecekleri gibi, ilki peşin olmak üzere, vade farkı ile birlikte altışar aylık dönemlerde dört eşit taksitle de ödeyebilecekler.

4G ihalesi 800 ile 2,600 MHz frekansları arasında, farklı bant genişliklerinde 20 dilim olarak yapılacak.

2008 yılında düzenlenen 3G ihalesinde A tipi lisans kullanma hakkını Turkcell, B tipi lisans kullanma hakkını da Vodafone, C tipi lisans kullanma hakkını da Avea kazanmıştı.