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4/C'LİLERE SEVİNDİRİCİ HABER  ANKARA (A.A)

21 Ocak 2011 12:22

-4/C'LİLERE SEVİNDİRİCİ HABER  ANKARA (A.A) - 21.01.2011 - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 4 Şubat 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'nın, TEKEL işçilerinin de aralarında bulunduğu geçici personelin 4/C'ye geçiş için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara başvurmasını öngören hükmünün yürütmesinin durdurulmasına yapılan itirazı reddetti.      Büro Emekçileri Sendikası, Bakanlar Kurulu'nun, ''Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar''daki 4/C'ye geçiş için 30 günlük süre verildiğini ilişkin düzenlemelerin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.  Danıştay 12. Dairesi, geçici personelin 4/C'ye geçiş için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara başvurmasını öngören hükmün yürütmesini durdurmuştu. Davalı Başbakanlık, karara itiraz ederek kaldırılmasını istedi.  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Başbakanlığın itirazını reddetti. 

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