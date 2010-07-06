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Ekonomi

4/B'li sağlıkçılara kötü haber

Sağlık Bakanlığından 4/B'li sağlıkçılara kötü haber geldi: Halen üniversite hastanesinde görevli olanların ya da bu kurumlardan istifa edenlerin atamaları yapılmayacak.

06 Temmuz 2010 03:00

T24- Sağlık Bakanlığı, halen üniversite hastanelerinde görevli olan ya da bu kurumlardan istifasının üzerinden bir yıldan az süre geçen 4/B'li sağlıkçılardan, KPSS sonucuna göre son kurada bakanlık hastanelerine yerleştirilenlerin atamasının yapılamayacağını bildirdi.


Sağlık Bakanlığı hastanelerine yerleştirmeleri yapılan söz konusu sağlıkçılara ilişkin tereddütlerin giderilmesine yönelik Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünün genelgesinde, ''İlgili yasaya göre, istisnai durumlar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin bir yıl geçmeden kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyeceğinin hüküm altına alındığı''na dikkat çekildi.


Bu çerçevede, söz konusu atamalara ilişkin tercih kılavuzunda, ''Tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile aynı kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerektiği'' hükmüne yer verildiği hatırlatıldı.


Bu nedenle üniversite hastaneleri dahil, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde 4/B'li olarak çalışırken Sağlık Bakanlığı'nda sözleşmeli personel statüsüne yerleştirilenlerin, hizmet sözleşmelerini tek taraflı feshetmeleri halinde bakanlık bünyesinde istihdam edilemeyeceği belirtildi. Aynı durumun, sözleşme fesih tarihleri üzerinden bir yıl geçmeyenler için de geçerli olduğu kaydedildi.


Bunun üzerine Türk Sağlık-Sen, söz konusu personelin mağduriyetinin giderilmesi için düzenleme yapılması istemiyle Sağlık Bakanlığı'na başvurdu.

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