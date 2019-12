49. Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oldu!

T24 - Spor Toto Süper Lig'e haftalar öncesinden havlu atan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u normal süresi 2-2 biten maçta penaltılar sonucu 4-3 yenerek kupanın sahibi oldu.



Ligde 6. sırada bulunan Beşiktaş da bu kupayla beraber Avrupa Kupaları'na katılmaya hak kazanırken müzesindeki Türkiye Kupası sayısını da 9'a çıkardı.







Karşılaşmanın normal süresindeki goller Quaresma ve Sivok'tan geldi. İstanbul BB'nin gollerini ise Gökhan Ünal ve penaltıdan İbrahim Akın attı.







Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaş iyi başladı. İstanbul BB yarı alanına oyunu yıkan siyah beyazlılar 6. dakikada İbrahim Akın'ın kullandığı Metin'in kafayla dokunduğu serbest vuruşta kalelerinde tehlike yaşadılar. Beşiktaş ilk önemli atağını 12. dakikada buldu. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Portekizli Quaresma'nın şutu kalecide kaldı. Dakikalar 15'i gösterdiğinde İstanbul BB çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı. İbrahim Akın'ın şutu kaleci Rüştü'den sekti. Herve Tum tam topa vuracakken Rüştü tekrar topa uzandı ve tokatlayarak bu pozisyonu engelledi. 19. dakikada Necip Uysal'ın sağ çaprazdan vuruşu auta giderken 30. dakikada Quaresma'nın sağ çaprazdan şutu yine aynı şekilde Hasagiç'in ellerinde eridi.



İki şutu kalecide bırakan Quaresma 33. dakikada golü buldu. Fernandes'in pasında ceza sahasında göğsüyle kontrol edip topu önüne alan Quaresma kaleci Hasagiç'in bacakları arasından topu filelere gönderdi ve siyah beyazlılar rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Portekizli de kupadaki gol sayısını 3'e çıkardı. Dakikalar 41'i gösterdiğinde İstanbul BB'nin golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. İlk yarının uzatma dakikalarında Simao'nun ceza sahası içerisinden sert vuruşunda kaleci Hasagiç parmaklarının ucuyla kritik bir kurtarış yaparak pozisyonu önledi. Dönen topa Quaresma yetişemedi ve ilk yarı 1-0 Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Karşılaşmanın ikinci yarısına İstanbul BB iyi başladı. 53. dakikada Mehmet Aurelio ceza sahası içerisinde İskender Alın'ı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. İbrahim Akın'ın penaltıdan attığı golle Belediye Beşiktaş karşısında beraberliği yakaladı. 55. dakikada İstanbul BB'de Tum'un yerine Gökhan Ünal oyuna girerken Beşiktaş da aynı dakika içerisinde Bobo'nun yerine Hugo Almeida oyuna dahil oldu. 63. dakikada Guti'nin sert ortasına Hugo Almeida dokunamazken aynı dakika içerisindeki güzel vuruşu direğin dibinden auta gitti.



Dakikalar 68'i gösterdiğinde ise Belediye 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Ceza sahası içerisinde sert ve düzgün vuran Gökhan'ın şutu Rüştü'nün altından filelere gitti ve İstanbul BB 2-1 öne geçti. Gökhan da kupadaki ilk golünü finalde atmış oldu hem de Kayseri'de. 74. dakikada Belediye 3. gole Holmen ile çok yaklaştı, top az farkla auta gitti.



78. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Fernandes'in serbest vuruştan ortasına Tomas Sivok iyi yükselip dokundu ve Beşiktaş'ı umutlandıran golü kaydetti. 83. dakikada Quaresma ceza alanına girip kısa mesafeden vuruşunu yaptı kaleci Hasagiç iyi bir kurtarışla topu kornere attı.



Karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona erince uzatma devrelerine geçildi. 92. dakikada serbest vuruştan Fernandes'in harika şutunu kaleci Hasagiç aynı güzellikte kurtarırken aynı dakika içerisinde Simao'nun sol çaprazdan vuruşunu Hasagiç yine kurtardı. Günün en iyi ismi kuşkusuz Kenan Hasagiç oldu. Uzatma dakikalarına Beşiktaş damgasını vururken üstüste ataklar neredeyse her dakika Hasagiç'in kalesinde büyük tehlike yarattı. Karşılaşmanın uzatmalarında da gol olmayınca penaltılara geçildi.



Penaltılar sonucu İstanbul BB'yi 4-3 yenen Beşiktaş kupayı müzesine götürdü.





BEŞİKTAŞ: 2 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 2



Stat: Kadir Has



Hakemler: Yunus Yıldırım xx, Baki Tuncay Akkın xx, Volkan Narinç xx

Beşiktaş: Rüştü xx, Ekrem x, Sivok xx, Aurelio x, İsmail x, Fernandes xxx, Necip xxx, Quaresma xx, Guti x (Dk. 106 Hilbert), Simao x, Bobo x (Dk. 56 Almeida xx)



İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagiç xx, Rızvan xx, Can xx, Metin xx, Ekrem xx, Cihan xx, Mahmut xx, Holmen xxx, İskender xx (Dk. 105 Tevfik x), Tum x (Dk. 56 Gökhan Ünal xx), İbrahim xxx (Dk. 83 Gökhan Süzen x)



Goller: Dk. 33 Quaresma, Dk. 78 Sivok (Beşiktaş), Dk. 53 İbrahim (penaltıdan), Dk. 68 Gökhan Ünal (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Ekrem, Dk. 75 Quaresma (Beşiktaş), Dk. 45 Metin, Dk. 62 Mahmut, Dk. 120 Holmen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)