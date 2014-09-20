49 rehinenin serbest bırakılmasını dünya basını nasıl gördü

Uluslararası haber ajansları 49 rehinenin serbest bırakılmasıyla ilgili abonelerine 06:30 'da acil kodu eşliğinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasıyla dünyaya duyurdu.

Reuters haber ajansı rehinelerin Suriye tarafındaki Tel Abyad kentinde serbest bırakıldıklarını aktararak,saat 06.30'da abonelerine geçtiği haberinde "Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Irak'ın kuzeyi Musul'da rehin alınan tüm Türk vatandaşlarının güvenli bir şekilde Türkiye'ye geri döndüğünü söyledi" ifadesine yer verdi.

Associated Press ajansı da saat 07.00 sularında Davutoğlu'nun açıklamalarını referans göstererek rehinelerin serbest kalmasını "acil" koduyla duyurdu.

AFP ajansı da acil koduyla geçtiği haberinde Başbakan Davutoğlu'nun "Vatandaşlarımızı bu sabah ülkemize getirdik" sözlerine yer verdi.

'Tel Abyad'a bırakıldılar'

Reuters ajansının haberinde yer alan bir ayrıntı da dikkat çekti. Ajans, güvenlik kaynaklarına dayanarak rehinelerin, IŞİD'in adeta merkezi konumundaki Rakka kentinden Akçakale'nin tam karşısındaki Tel Abyad'a götürüldüklerini ve burada serbest bırakıldıklarını aktardı.

Rehinelerin kaçırıldıktan sonra serbest kalana kadar sekiz defa yer değiştirdikleri bildirilmişti. Rehineler bu sabah saatlerinde Akçakale'den Türkiye'ye giriş yaptılar. Rakka ve Tel Abyad ise IŞİD'in güçlü olduğu bölgeler. Rehinelerin kaçırıldığı Irak'ın Musul kentinin, Reuters'ın serbest bırakıldıklarını söylediği Tel Abyad'a uzaklığı ise 377 kilometre. Bu da rehinelerin, 101 gün boyunca uzunca bir mesafeyi kat ettiği anlamına geliyor ayrıntısına dikkar çekti.

BBC 'de haberi şöyle duyurdu:

Kuzek Irak'taki Musul'da bulunan Türk Başkonsolosluğu'ndan IŞİD tarafından kaçırılan rehineler serbest bırakıldı ve Türkiye'ye döndü. Detaylar henüz belli değil ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunun " detaylı ve gizli bir operasyon" olduğunu belirtti. Türkiye, rehinelerin güvenliği için IŞİD'e yönelik doğrudan bir askeri operasyona girmeyi reddetmişti,şeklinde duyurdu.

CNN:

IŞİD militanlarının 3 ay önce kaçırdığı 49 Türk rehine bugün serbest bırakıldı.Rehinelerin nasıl serbest kaldığı henüz belli olmazken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, Türk istihbarat servisine teşekkür etti.

Guardian:

Aralarında diplomatik çalışanların, çocukların ve özel güvenlik güçlerinin bulunduğu 49 kişi Irak'ın Musul kentinde 11 Haziran'da rehin alınmıştı. Türkiye, 49 rehinesinin IŞİD'in elinde bulunmasından dolayı açık bir şekilde IŞİD'e karşı ortak operasyon planından uzak durmuştu. ABD ise rehinelerini kurtarmak isteyen Türkiye'yi bu operasyona çok fazla zorlamamaya gayret etti.

Daily Mirror:

IŞİD'in elinde tuttuğu 50'ye yakın Türk rehine dün gece serbest bırakıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk istihbarat servisinin kurtarma operasyonuyla 49 rehineyi Türkiye'ye geri getirdiğini söyledi. Türk medyasına göre herhangi bir fidye ödenmedi. Aralarında Musul Başkonsolosu, çocuklar ve özel güvenlik güçlerinin de bulunduğu rehineler Şanlıurfa'ya oradan da başkent Ankara'ya getirildi.

Deutsche Welle:

Türkiye Başbakanı haziran ayında IŞİD militanları tarafından Musul'da kaçırılan 49 rehinenin kurtarıldığını açıkladı. Rehineler arasında birkaç çocuk da bulunuyor. Başbakan Davutoğlu, operasyon hakkında detaylı bilgi vermezken, kurtarılan rehinelerin sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Ajanslar, vakit ilerledikçe diğer yetkili ağızlardan gelen açıklamaları da abonelerine aktardı. Associated Press, Türk liderlerin rehinelerin nasıl serbest kaldıklarına dair sınırlı bilgi verdiğini söyledi. Ajans ayrıca Irak ordu sözcüsü Korgeneral Kasım el Musavi'nin, "Irak hükümetinin rehinelerin serbest bırakılması veya nerede tutuldukları, nerede serbest bırakıldıkları konusunda bilgi sahibi olmadığı" şeklindeki ifadelerini aktardı.