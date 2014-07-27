49 polisin avukatlarından reddi hakim talebi

22 Temmuz’da emniyete yönelik “paralel yapı” soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 49 polisin avukatları, tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimi İslam Çiçek'in reddini istedi.

Avukatlarca Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan dilekçede, “Müvekkilleri yasal olarak tüm gözaltı sürelerinin kullanımı halinde en son 26 Temmuz 2014 saat 01.30 itibariyle serbest bırakılması ya da Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmesi gerekmekte iken, saat 01.50 itibariyle Cumhuriyet Savcısı İrfan Fidan'a dilekçe de verilmesine rağmen müvekkillerin serbest bırakılmasına veya Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmemesi yönünde karar vermemiştir. Bu durum üzerine hemen serbest bırakılmaları için Sulh Ceza Hakimi'ne başvurmak istenmiş, ancak hakime ulaşılamamıştır. Sulh Ceza Hakimi ve Cumhuriyet Savcısı'nın uygulamaları ile müvekkilin hakları ihlal edilmiştir. Müvekkilin hakları ihlal edilmesi nedeniyle şu anda mahkemeye yapılan sevk işlemi hukuka aykırı hale gelmiştir" denildi.

Dilekçede, hakim İslam Çiçek'in tarafsızlığını yitirdiği iddiasıyla reddi hakim talebinde bulunuldu.