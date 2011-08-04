-49 KOMUTANIN GÖREV SÜRESİ 1 YIL UZATILDI ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - YAŞ kararları ile 8 korgeneral, 1 koramiral, 14 tümgeneral, 3 tümamiral, 17 tuğgeneral, 6 tuğamiralin görev süresi 1 yıl uzatıldı. Yüksek Askeri Şura kararlarına göre, görev süresi 1 yıl uzatılan Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli şöyle: ''Korgeneraller İsmail Hakkı Pekin, Nejat Bek, Ömer Necati Özbahadır, Mustafa Korkut Özarslan, Galip Mendi. Tümgeneraller Ahmet Yavuz, Salim Erkal Bektaş, Abdullah Dalay, İhsan Balabanlı, Yüksel Öztekin, Berkay Turgut, Yaşar Bal, Musa Avsever, Ömer Bayraklı, Orhan Turfan. Tuğgeneraller Orhan Köprü, Hamza Koçyiğit, Mehmet Ali Yıldırım, Kasım Erdem, Asım Bülent Aker, Levent Gözkaya, Ersun Altunsoy, İzzet Çetingöz, Osman Ünlü, Murat Üçüncü, Fevzi Cömert.'' Görev süresi 1 yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli şöyle: ''Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, tümamiraller Halit Özkoç, Haydar Mücahit Şişlioğlu, Atilla Kezek,tuğamiraller Ahmet Türkmen, İsmail Taylan, Sualp Tayfun Atılır, Nadir Hakan Eraydın, Ercüment Tatlıoğlu.'' Görev süresi 1 yıl uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli şöyle: ''Korgeneraller Korcan Pulatsü, Ziya Güler, tümgeneraller Semih Birdoğan, Beyazıt Karataş, Atilla Özler,tuğgeneraller Mustafa İlhan, Haşmet Cihangir Kadakal.'' Görev süresi 1 yıl uzatılan Jandarma Genel Komutanlığı personeli şöyle: ''Korgeneral Fikret Demirtaş, Tümgeneral Tunay Bilgen, tuğgeneraller Ali Aydın, Ümit Yılmaz, Murat Kırkaya'' Görev süresi 1 yıl uzatılan Gülhane Askeri Tıp Akademisi personeli ise şöyle: ''Tuğgeneral Yusuf Ziya Yergök, Tuğamiral Okan Özcan.'' -KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA TERFİLER- YAŞ'ta alınan kararlara göre, 30 Ağustos 2011'den geçerli olmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 3 korgeneral orgeneralliğe, 5 tümgeneral korgeneralliğe, 11 tuğgeneral tümgeneralliğe, 24 albay tuğgeneralliğe terfi etti. YAŞ kararlarına göre, Korgeneral Hulusi Akar, Korgeneral Abdullah Atay ve Korgeneral Ahmet Turmuş orgeneralliğe yükseltildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığında korgeneralliğe yükseltilen tümgeneraller şunlar: ''Tümgeneral Tahir Bekiroğlu, Tümgeneral İsmail Serdar Savaş, Tümgeneral Yıldırım Güvenç, Tümgeneral İhsan Uyar, Tümgeneral Alaeddin Örsal.'' Tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller ise şöyle: ''Tuğgeneral Yavuz Türkgenci, Tuğgeneral Tayyar Süngü, Tuğgeneral İshak Ceylan, Tuğgeneral Erdoğan Akyol, Tuğgeneral Mete Salt, Tuğgeneral Satı Bahadır Köse, Tuğgeneral Mustafa Özsoy, Tuğgeneral Göktürk Gökbayrak, Tuğgeneral İlhan Bölük, Tuğgeneral Ali Doğan İnce, Tuğgeneral İlyas Bozkurt.'' Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar şunlar: ''Tank Kurmay Albay Asım Kocaoğlu, Tank Kurmay Albay Lokman Ali Yılmaz, Topçu Kurmay Albay Kemal Yeni, Piyade Kurmay Albay Mehmet Şükrü Eken, Topçu Kurmay Albay Hasan Nevzat Taşdeler, Topçu Kurmay Albay Erhan Uzun, Topçu Kurmay Albay Kemal Başak, Topçu Kurmay Albay Mustafa İlter, Piyade Kurmay Albay Bilgehan Saymaz, Topçu Kurmay Albay Mehmet Topçu, Topçu Kurmay Albay Halil Erkek, Topçu Kurmay Albay Orhan Gündüz, Topçu Kurmay Albay Şafak Gök, Topçu Kurmay Albay Mehmet Göktan, Topçu Kurmay Albay Nuri Cankıymaz, Topçu Kurmay Albay Mehmet Karadayı, Topçu Kurmay Albay Mehmet Dişli, İstihkam Kurmay Albay Celalettin Bacanlı, İstihkam Kurmay Albay Gürsel Yüz, Piyade Kurmay Albay Necdet Tuna, Topçu Kurmay Albay Zeki Gürcan, Piyade Albay Necati Tekin, Muhabere Albay Mesut Bedri Usta, Tabip Albay Muzaffer Öztosun.'' -HAVA KUVVETLERİNDE ATAMALAR- Hava Kuvvetleri Lojistik Komutanı Korgeneral Mehmet Erten orgeneralliğe terfi ettirildi ve Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. YAŞ kararlarına göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 2 tümgeneral, 5 tuğgeneral ve 10 albay bir üst rütbeye yükseltildi. Buna göre, Korgeneral Mehmet Erten orgeneralliğe, tümgeneraller Nezih Damcı ve Mehmet Çetin korgeneralliğe, tuğgeneraller Muhittin Fatih Sert, Ziya Cemal Kadıoğlu, Ateş Mehmet İrez, Yılmaz Özkaya ve Atilla Öztürk tümgeneralliğe terfi etti. Hava pilot kurmay albaylar Fethi Alpay, Serdar Gülbaş, Semih Koşucuoğlu, Atilla Darendeli, Suat Murat Semiz, Şaban Umut, Uğur Buldu, Koray Uz ve Hava Savunma Kurmay Albay Ahmet Cural ile Hava Uçak Bakım Kurmay Albay İhsan Özdamar tuğgeneralliğe yükseltildi. -JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA ATAMALAR- YAŞ kararlarına göre, Jandarma Genel Komutanlığında 1 tümgeneral, 2 tuğgeneral ve 4 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi. Buna göre, Tümgeneral İbrahim Yaşar korgeneralliğe, tuğgeneraller Ali Lapanta ve Arif Çetin tümgeneralliğe getirildi. Kurmay albaylar Niyazi Erhan Patır, Necdet Güngör, Hacı İlbaş ile Jandarma Albay Hacı Abdullah Doğan tuğgeneralliğe yükseltildi. GATA'da Tuğgeneral Sadettin Çetiner Tümgeneralliğe, Prof. Tabip albaylar Halil İbrahim Altınsoy, Sait Bağcı, Mehmet Levhi Akın tuğgeneralliğe, Prof. Deniz Tabip Albay Cem Tayfun tuğamiralliğe terfi ettirildi.