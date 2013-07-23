49 bin Türk, AB vatandaşı oldu

Avrupa Birliği devletleri, 2010 yılında 810,5 bin kişiyi vatandaşlığa kabul ederken, söz konusu yılda Avrupa vatandaşı olan Türklerin sayısının ise 49,9 bini bulduğu açıklandı.

Fransa 143 bin, İspanya 124 bin ve Almanya 105 bin yeni vatandaş aldı. Böylece Avrupa Birligi’nde 2010 yılında verilen toplam vatandaşlıkların yüzde 70’i, bu dört ülke tarafından sağlandı.

Abhaber tarafından yansıtılan verilere gore, 2010 yılında AB ülkelerinde vatandaslık alanlar arasında ilk sıralarda Fas (67 bin), Türkiye (49,9 bin), Ekvador (45,2 bin), Hindistan (34,7 bin) ve Kolombiya (24,5 bin) goçmenleri bulunuyor.



Almanya'da Türkler ilk sırada



İngıltere’de yeni vatandaşlar arasında ilk sırada Hindistanlı ve Pakistanlılar; Fransa’da Faslı ve Cezayirliler; İspanya’da Ekvadorlu ve Kolombiyalılar; Almanya’da ise Türkler bulunuyor.

Ruslar’ın ise Finlandıya vatandaşlığını alanların arasında yüzde 44.4 payı ile önde gittiğine dikkat çekiliyor.