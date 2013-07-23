49 bin Türk, AB vatandaşı oldu

Avrupa İstatistik Bürosu Eurostat'ın verilerine göre, İngiltere 195 bin kişiye verdiği vatandaşlıkla bu alanda 27 AB ülkesi arasında ilk sırada bulunuyor.

Fransa 143 bin, İspanya 124 bin ve Almanya 105 bin yeni vatandaş aldı. Böylece Avrupa Birligi’nde 2010 yılında verilen toplam vatandaşlıkların yüzde 70’i, bu dört ülke tarafından sağlandı.

Abhaber tarafından yansıtılan verilere gore, 2010 yılında AB ülkelerinde vatandaslık alanlar arasında ilk sıralarda Fas (67 bin), Türkiye (49,9 bin), Ekvador (45,2 bin), Hindistan (34,7 bin) ve Kolombiya (24,5 bin) goçmenleri bulunuyor.

İngıltere’de yeni vatandaşlar arasında ilk sırada Hindistanlı ve Pakistanlılar; Fransa’da Faslı ve Cezayirliler; İspanya’da Ekvadorlu ve Kolombiyalılar; Almanya’da ise Türkler bulunuyor.

Ruslar’ın ise Finlandiya vatandaşlığını alanların arasında yüzde 44.4 payı ile önde gittiğine dikkat çekiliyor.