480 bin dolarlık çek birilerine mesaj mı?

Malatya katliamının 1 numaralı sanığı Emre Günaydın’ın aniden yüksek meblağlı bir çekten sözetmesi, "Zirve Yayınevi’nde böyle bir çek olmadığından eminiz" diyen müdahil avukatlarınca ’bir yerlere mesaj’ olarak nitelendirildi.



Günaydın, "Elime 480 bin dolar meblağlı çeki aldığımı hatırlıyorum; ancak bu çekin hangi bankaya, kime ait olduğunu hatırlamıyorum. Çekleri gördüğümde çok sevinmiştim" derken, diğer sanıklar böyle bir çek görmediklerini söyledi.



Ya taban ya tavan yaparım



Sanıklardan Salih Gürler, "Emre’nin elinde banka dekontuna benzeyen birşey görmüştüm" derken, Abuzer Yıldırım ise, "Olsa idi Emre’nin cebinde olurdu, bize göstermezdi" ifadesi dikkat çekti. Günaydın’ın, borçlu olduğu yurdun müdürüne ve yurttan iki arkadaşına, katliam günlerine denk gelen tarihte parayı bulacağını söylediği, "Ya taban, ya tavan yapacağım" dediği tutanaklara geçmişti. Müdahil avukatları, sanıkların serbest kalma beklentisi içinde olduklarını, bunun nedeninin de, Varol Bülent Aral’la ilgili ifadede geçen ’devlet desteği’ olabileceğini iddia ediyorlar.



Senin bunu yapman lazım



Emre Günaydın, Varol Bülent Aral hakkında açılan azmettiricilik soruşturmasıyla ilgili 14 Kasım günü alınan ifadesinde şu iddialarda bulunmuştu: "2006 yılı Ekim ayı sonuna doğru Varol Bülent Aral, Malatya’dan ayrılacağını söyleyerek, buradaki misyonerlerin ellerinde değerli bilgiler olduğunu, ele geçirilmesi gerektiğini söyleyerek, ’Senin bunu yapman lazım’ dedi, yakamdan tutarak ve gözlerini de ayırarak beni etkiledi. ’Sen dara düştüğünde haberim olur, sana kavuşurum’ dedi. Kendisine güvendim. Bu şekilde hem para kazanacağımı, hem de devlete yardımcı olacağımı düşündüm.



Çeklere arkadaşlarım sevindi



Zirve Yayınevi’nde içeridekileri bağlayıp etkisiz hale getirdikten sonra 2 - 3 çek gördüğümü hatırlıyorum. Her ne kadar daha önce böyle bir çek olmadığını söylemişsem de, şu an hatırlıyorum. Çekleri diğer arkadaşlarıma gösterdiğimi ve onların da sevindiğini hatırlıyorum. Avukatım kolluk ifademde çeklerle ilgili herhangi bir bilgi bulunmadığını söyleyince şaşırdım. Çekleri nerede bulduğumuzu hatırlayamıyorum. Korktuğum için çeklerden bahsetmemiştim. Çekler, yayınevinde vardı ancak dosyaya bu çekler girmediği için korktum. Başıma iş açılır diye korktum." (Hürriyet)

